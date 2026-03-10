Filharmonia ogłosiła casting dla młodych muzyków. Zagraj z orkiestrą w złotej sali!

Fot. archiwum

Grasz na instrumencie i marzysz o wielkiej scenie? Filharmonia w Szczecinie ogłosiła casting do siódmej edycji Edu Virtuoso – konkursu, w którym młodzi muzycy mogą poczuć się jak prawdziwe gwiazdy sceny symfonicznej. Można się zgłaszać jeszcze do 31 marca 2026.

– Wyobraźcie sobie, że stoicie na scenie złotej sali symfonicznej Filharmonii w Szczecinie, światła powoli gasną, publiczność cichnie, a za wami siedzi orkiestra symfoniczna. Dyrygent daje znak i… zaczynacie razem grać. Tak właśnie wyglądają finały Edu Virtuoso! – opisuje Filharmonia, zachęcając do udziału w wydarzeniu. – Nasz casting to szansa, by sprawdzić się, przeżyć coś niezwykłego i zrobić kolejny krok w swojej muzycznej drodze – zagrać z wielką orkiestrą symfoniczną!. Jeśli więc czujecie, że scena to wasze miejsce, nie wahajcie się. Czekamy na wasze zgłoszenia.

Z orkiestrą będzie można zagrać 10 maja. Jak się zgłosić? Filharmonia szuka młodzieży w wieku od 10 do 15 lat. Należy przygotować wymagane nagranie wideo (max. 5 minut), w których wykonuje się wybrany utwór z akompaniamentem. Trzeba też wypełnić formularz zgłoszeniowy i dołączyć do niego pliki z nagraniami. Wszystkie szczegóły dotyczące tego jak powinny wyglądać nagrania, znajdują się w regulaminie konkursu Edu Virtuoso (na stronie Filharmonii).

Jury spośród zgłoszeń, które wpłyną w pierwszym etapie konkursu, wybierze maksymalnie 6 finalistów – młodych instrumentalistów, którzy wezmą udział w próbach i finałowym koncercie 10 maja 2026. To wtedy wspólnie z orkiestrą zaprezentują się w profesjonalnych warunkach koncertowych.

– Będzie próba, będzie scena, będą emocje i ogromne brawa – zapewniają organizatorzy.

(K)

