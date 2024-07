Festiwal, który podróżuje. Powerania Fest w Stargardzie

W tak niezwykłym wnętrzu stargardzkiej kolegiaty odbędzie się kolejna odsłona festiwalu Powerania Fest, polsko-niemieckiego festiwalu muzyki, który podróżuje po pograniczu. Fot. ZUW

W niedzielę odbędzie się kolejna odsłona festiwalu Powerania Fest, polsko-niemieckiego festiwalu muzyki, który podróżuje po pograniczu polsko-niemieckim. Powerania Fest zabrzmi w Stargardzie w ramach I Mariackich koncertów muzyki organowej i kameralnej. W polsko-niemieckim repertuarze znajdą się między innymi kompozycje Bacha i Beethovena oraz Adama Wesołowskiego – polskiego dyrygenta i kompozytora młodego pokolenia. Poza orkiestrą smyczkową Baltic Neopolis zabrzmią organy.

Wystąpią między innymi: Julita Nohanowicz – organy, Emanuel Salvador- skrzypce, Adam Wesołowski, dyrygent Baltic Neopolis Orchestra. W programie znajda się kompozycje: Adama Wesołowskiego – Koncert na skrzypce i orkiestrę smyczkową „Śpiewy Aniołów”, Ludwiga van Beethovena – Sonata księżycowa na orkiestrę smyczkową (opr. A. Wesołowski), Jana Sebastiana Bacha – III Koncert Brandenburski BWV 1048.

Adam Wesołowski to kompozytor, teoretyk muzyki, dyrygent i manager kultury. Wielokrotnie nagrodzony za swoją działalność artystyczną międzynarodowymi nagrodami, którego działalność artystyczna została uhonorowana w roku 2020 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Jest laureatem Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz wielu konkursów kompozytorskich, m.in. I nagrody Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. A. Dvořáka i Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego im. Adama Didura (dwukrotnie).

Ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie kompozycji oraz w klasie fortepianu. Jednocześnie studiował teorię muzyki, której absolwentem został dwa lata później. Jest dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, jednego z największych festiwali muzycznych w Polsce. W latach 2014-2018 był zastępcą dyrektora Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia. W latach 2009-2014 był managerem Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO.

Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich. Skomponował ponad 60 utworów oraz dokonał ponad 100 opracowań muzycznych.

Wykonywane są zarówno w Polsce, jak i za granicą na licznych koncertach i festiwalach: Festival Pablo Casalsa (Francja), Festiwal im. A. Dvořáka (Czechy), Unterm Radar (Niemcy), Europejski Festiwal im. Jana Kiepury, Szalone Dni Muzyki – La Folle Journée de Varsovie, Międzynarodowe Dni Odessy (Ukraina), Festiwal Emanacje w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Śląska Trybuna Kompozytorów, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Festiwal im. Adama Didura, Festiwal Muzyki Nowej, Jego muzyka zabrzmiała w takich wyjątkowych salach koncertowych jak: Filharmonia Berlińska, Wiener Konzerthaus, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie, czy ICE Kraków. Można ją również usłyszeć na dziesiątkach koncertów sezonowych zespołów takich jak: Filharmonia Narodowa w Warszawie, Orkiestra Sinfonia Varsovia, Kammersymphonie Berlin, The U.S. Army Orchestra, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestra Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO, Tanzformation oraz Wiener Opernball Wstęp na wydarzenie jest wolny.

28 lipca – „Powerania Fest”, I Mariackie koncerty muzyki organowej i kameralnej, Stargard, Kolegiata, godz. 16:00. Wstęp wolny.

(K)