Festiwal Czytania w Książnicy Pomorskiej. Uczta dla zmysłów

Moc czytania i wyobraźni. Ostałowska, Czubówna, Szczepkowska, Ferency, Bralczyk, Ogórek i inni. Prawdziwa uczta dla miłośników książek

Znani aktorzy, dziennikarze, poeci, pisarze, literaturoznawcy, filozofowie, językoznawcy, historycy, architekci, a nawet satyrycy i komicy - wszystkich w jednym miejscu w Szczecinie, a konkretnie w Książnicy Pomorskiej można spotkać w ostatni weekend listopada. Uczestniczą oni w Festiwalu Czytania im. Wojciecha Pszoniaka - Odkrywcy Wyobraźni 2022. To impreza, która w latach minionych organizowana była pod nazwą Festiwal Książki Słuchanej. Lista zaproszonych gości tym razem liczy w sumie 27 nazwisk. W sobotę zaczęło się od „Baśnioterapii” w wykonaniu Dominiki Ostałowskiej, na którą składają się choćby takie baśnie jak „Jaś i Małgosia”, „Czerwony Kapturek” i „Śpiąca królewna” braci Grimm, „Kopciuszek” Charlesa Perraulta i „Brzydkie kaczątko” J.Ch. Andersena.

W programie znalazło się także czytanie jednej z 25 powieści tegorocznej laureatki nagrody Nobla pisarki francuskiej Annie Ernaux „Les Années” ( „Lata”), która została wydana w 2008 roku. A jej fragmentów można wysłuchać w interpretacji Krystyny Czubówny. Z kolei z „Bezpowrotnie utraconą leworęcznością” Jerzego Pilcha zmierzy się Adam Ferency. Swój monodram „Dzikie ballady Adama M.”zaprezentuje Joanna Szczepkowska. Zainteresowani w sali Pod Piramidą mogą ponadto wziąć udział w licznych spotkaniach, m.in. z Leszkiem Hermanem, Tomaszem Stawiszyńskim, Dominikiem Héjj.

Równie ciekawie zapowiada się niedzielna odsłona wydarzenia. W samo południe do czytania „Dwudziestu tysięcy mil podmorskiej żeglugi”Juliusza Verne’a zasiądą Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski. Z kolei „Niewyczerpany żart” Davida Fostera Wallaca będzie można usłyszeć w wersji Jakuba Wieczorka. Organizatorzy zapraszają nadto na spotkanie zatytułowane „Co nas śmieszy, co nas przestrasza” z udziałem Jerzego Bralczyka i Michała Ogórka. Festiwalowy dzień aż do wieczora wypełnią również spotkania z Katarzyną Wężyk („Aborcja jest”), Witoldem Szabłowskim („Rosja od kuchni”), Krystianem Machnikiem („365 w Czarnobylu”), Krystyną Kurczab- Redlich („Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina”), Michałem Kempą („Ostatni rok lekkiego życia”).

Pełny program dostępny jest na https://festiwalczytania.pl/program

Mirosław WINCONEK