Trwa Festiwal Czytania. W niedzielę od rana mnóstwo atrakcji

W Szczecinie, w tutejszej Książnicy Pomorskiej, trwa właśnie pierwszy dzień corocznego Festiwalu Czytania "Odkrywcy Wyobraźni". Jako pierwsze odbyło się spotkanie z aktorką Grażyną Szapołowską, która opowiadała o swojej książce pt. "Zapomniałam o tobie". To zbiór listów, które pisali do siebie aktorka i tajemniczy Janusz przez wiele lat – od 1983 aż do 1994 roku.

W sobotni wieczór, o godzinie 19, wydarzeniem festiwalu będzie wręczenie nagród o nazwie Jantar, dla najlepszych publikacji książkowych za rok 2019 i 2020. Otrzymają je twórcy pochodzący z naszego regionu.

A jakie atrakcje czekają tych, którzy w niedzielę pojawią się w Książnicy Pomorskiej?

Na festiwal obowiązują wejściówki do pobrania za pomocą linków, znajdujących się pod wydarzeniami.

28 listopada NIEDZIELA

Sala Pod Piramidą

godz. 11.00 Kubuś Puchatek Alana Alexandra Milne`a- fragmenty książki

czyta Sławomir Kołakowski, aktor Teatru Polskiego

https://app.evenea.pl/event/FCPuchatek/

Wlekłym, prowadzenie Michał Elmerych

https://app.evenea.pl/event/FCMiroslawWlekly/

Rysunkowych - spotkanie z autorem Leszkiem Talko, prowadzenie Michał

Ogórek

https://app.evenea.pl/event/Krolowiebajek/

autorką pierwszej w Polsce biografii Bolesława Prusa, prowadzenie Leszek

Talko

https://app.evenea.pl/event/FCPrus/

Alexem Barszczewskim, prowadzenie Monika Piątkowska

https://app.evenea.pl/event/FCSukces/

ROK LEMA W KULTURZE POLSKIEJ

godz.16.00 Lem. Życie nie z tej ziemi – spotkanie z Wojciechem

Orlińskim, autorem pierwszej w Polsce biografii Stanisława Lema,

prowadzenie Małgorzata Frymus, fragmenty książki czyta Krzysztof

Wakuliński

https://app.evenea.pl/event/FCLem/

spotkanie z Arturem Nowakiem, prowadzenie Bogna Czałczyńska, fragmenty

książki czyta Andrzej Konopka

https://app.evenea.pl/event/FCGomora/

ROK TADEUSZA RÓŻEWICZA, CYPRIANA KAMILA NORWIDA, KRZYSZTOFA BACZYŃSKIEGO

W KULTURZE POLSKIEJ

godz.18.00 Wiersze poetów czytają Olga Adamska, Krystyna Czubówna,

Andrzej Konopka

https://app.evenea.pl/event/FCwiersze/

SZCZECIŃSKIE AKCENTY

godz. 19.00 Sama siebie nie pamiętam - spotkanie z autorką Beatą Zuzanną

Borawską, prowadzenie dr Ewa Szczepan, fragmenty książki czyta Olga

Adamska

https://app.evenea.pl/event/FCZuzannaBorawska/

ROK LEMA W KULTURZE POLSKIEJ

godz. 20.00 Bajki robotów - czytanie performatywne z udziałem: Krystyny

Czubówny, Krzysztofa Wakulińskiego, reżyseria i muzyka Jacek Jędrasik,

wizualizacje Karol Jaworski

https://app.evenea.pl/event/FCczytanieLema/

