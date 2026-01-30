Ferie w Książnicy Pomorskiej

Książnica Pomorska przy ul. Podgórnej w Szczecinie ma ciekawe propozycje dla dzieci i młodzieży na najbliższe dni. Podczas ferii będzie można pograć w planszówki, wziąć udział w warsztatach plastycznych oraz tworzyć prace inspirowane filmami animowanymi.

W poniedziałek 2 lutego na uczestników czeka szeroki wybór planszówek – od gier zręcznościowych, przez rodzinne, po strategiczne. To dobra okazja do wspólnej zabawy i poznania nowych tytułów. Dla chętnych przygotowano pierwszy turniej gry na konsoli Nintendo.

W środę 4 lutego Książnica zaprasza na „Kreatywne Ferie – warsztaty z masą solną”. To okazja, by zrobić na zajęciach własną masę, a potem puścić wodze wyobraźni – ulepić wisiorek, świecznik, czy miseczkę.

W czwartek 5 lutego odbędzie się spotkanie Bajkowa Pracownia – „Tajemniczy świat Arrietty”. – Zainspirujemy się nim do stworzenia miniaturowego ogródka w słoiku – idealnego dla bohaterki filmu – zapowiadają organizatorzy. – Każdy ogródek będzie wyjątkowy, a wspólne tworzenie pełne zabawy i pomysłów.

W kolejny poniedziałek - 9 lutego Książnica znów zaprosi do Zimowej Strefy Gier, w środę 11 lutego odbędą się zajęcia „Kreatywne Ferie – Książnicowa fabryka gadżetów”, gdzie będzie można stworzyć własne przypinki i breloczki, a w czwartek 12 lutego Bajkowa Pracownia, gdzie gośćmi będą „Lilo i Stich”.

Zajęcia będą się odbywać w sali nr 9, od godz. 10.30. Udział jest bezpłatny. Obowiązują zapisy – liczba miejsc ograniczona. Dzieci poniżej 8. roku życia muszą być pod opieką osoby dorosłej.

