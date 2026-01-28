Bezpieczne ferie w regionie. Zachodniopomorskie służby w gotowości

W ZUW odbyło się spotkanie służb i inspekcji poświęcone bezpieczeństwu w czasie ferii. Omawiano prognozy pogody, możliwe sytuacje kryzysowe, planowane działania prewencyjne oraz kwestie dotyczące kontroli miejsc wypoczynku i autokarów przewożących dzieci na obozy i kolonie. Fot. Agata JANKOWSKA

Od 2 do 15 lutego na Pomorzu Zachodnim trwać będą ferie. To oznacza wolne od szkoły dla ponad 200 tysięcy uczniów z naszego województwa. Przed dziećmi i młodzieżą czas zabawy i beztroski, a dla służb i inspekcji to okres wzmożonej pracy.

– Ferie będą udane pod warunkiem, że będą bezpieczne, dlatego wszystkie służby i inspekcje w regionie są w najwyższej gotowości – zapewnia Bartosz Brożyński, wicewojewoda zachodniopomorski. – Wiele jednak zależy od samych mieszkańców, rodziców i opiekunów najmłodszych. Musimy zachować ostrożność na drogach, sprawdzać miejsca wypoczynku dzieci i nie pozwalać im wchodzić na zamarznięte jeziora. Bądźmy też czujni i empatyczni w stosunku do osób w kryzysie bezdomności i zwierząt, które w trakcie mrozów mogą potrzebować pomocy. Jeśli to konieczne, nie wahajmy się zadzwonić pod nr 112.

W województwie jest zarejestrowanych 260 obiektów wypoczynkowych – kolonii, półkolonii i obozów. Nad bezpiecznym przebiegiem ferii czuwa Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

– Zwróciłem się do dyrektorów szkół już w połowie grudnia z informacją, żeby przeprowadzili w swoich szkołach z uczniami działania profilaktyczne dotyczące bezpiecznych ferii i spędzania czasu wolnego. Wiemy, że śnieg jest bardzo fajny, możemy na nim spędzać czas, natomiast musimy pamiętać o zagrożeniach, jeżeli chodzi o wzywanie pomocy, udzielanie pierwszej pomocy, bezpiecznej zabawy na lodzie czy na śniegu, poruszania się po drogach zimą, ale również korzystania z internetu, ponieważ młodzież ma zdecydowanie więcej czasu – powiedział zachodniopomorski kurator oświaty Paweł Palczyński.

Kuratorium Oświaty przygotowało pakiet informacji na stronie internetowej. Znajdują się tam wskazówki dotyczące tego, jak przygotować się do ferii, jak wypełnić prawidłowo wniosek o zorganizowany wypoczynek, jak zadbać o odpowiedni strój, o bezpieczeństwo własne i innych.

Kurator oświaty zwraca uwagę na weryfikowanie miejsc zakwaterowania w czasie ferii – schronisk, hoteli, pensjonatów itp. Każdy wypoczynek powinien być zgłoszony w bazie wypoczynku (wypoczynek.men.gov.pl)

– Sprawdzamy wypoczynek pod względem formalnym, czy wszystkie przepisy zostały dochowane, czy nauczyciele i wychowawcy mają odpowiednie kwalifikacje, czy mają odpowiednie zaświadczenie, jak choćby z KRK o niekaralności. Około jednej trzeciej wypoczynku, który jest zaplanowany na ferie, będzie skontrolowany przez pracowników kuratorium. Są też doraźne kontrole wtedy, kiedy rodzice zgłaszają jakieś nieprawidłowości – poinformował Paweł Palczyński.

Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży czuwać będzie również inspekcja sanitarna, która będzie prowadziła kontrolę miejsc wypoczynku, sprawdzać warunki sanitarno-higieniczne, sposób żywienia, dostęp do ciepłej wody, stan pomieszczeń oraz ogólne bezpieczeństwo.

– Chcemy mieć pewność, że dzieci przebywają w odpowiednich warunkach – mówiła wojewódzki inspektor sanitarny w Szczecinie dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka. – Plan kontroli na ferie to kontrole w 50 proc. zgłoszonych obiektów. Oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, również będziemy przeprowadzać kontrole doraźne. W czasie ferii będziemy prowadzić także działania edukacyjne. Organizatorzy półkolonii mogą zgłaszać się do inspekcji sanitarnej z wnioskiem o przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci. Rozmawiamy o higienie, bezpiecznym wypoczynku, zdrowych nawykach i zajęcia te dostosowane są do wieku. Zależy nam, aby ferie w naszym województwie były czasem bezpiecznym, zdrowym i spokojnym zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać poprzez portal e-Sanepid. Jest to narzędzie, które umożliwia mieszkańcom bezpośredni kontakt z inspekcją sanitarną i pozwala sprawnie reagować na zgłoszenia.

Kontrole miejsc wypoczynku przeprowadza również straż pożarna.

W okresie tegorocznych ferii zimowych inspektorzy transportu drogowego będą przeprowadzali wzmożone kontrole drogowe na głównych szlakach komunikacyjnych. Kontroli poddawane będą pojazdy ciężarowe oraz autobusy pod kątem stanu technicznego, czasu pracy kierowców, trzeźwości oraz dokumentacji przedsiębiorstwa.

Każdy może też zwrócić się z prośbą o przeprowadzenie kontroli w miejscu wyjazdu autokarów. Należy to zrobić minimum trzy dni przed wyjazdem, telefonicznie, do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego lub mailowo.

Policja zachodniopomorska prowadzi działania profilaktyczne dotyczące m.in. bezpiecznego korzystania z akwenów, jednak skupia się przede wszystkim na zadaniach związanych z z bezpieczeństwem na drogach, czyli eliminowaniem osób, które będą prowadziły pojazdy pod wpływem alkoholu czy innych substancji lub będą przekraczały prędkość. To również policji można zgłaszać potrzebę kontroli autokaru przewożącego dzieci na zimowy odpoczynek. ©℗

Agata JANKOWSKA

