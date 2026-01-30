Rozpoczynają się ferie w naszym regionie. Bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku [GALERIA]

Fot. Agata JANKOWSKA

W poniedziałek 2 lutego na Pomorzu Zachodnim rozpoczną się ferie. Już dziś zachodniopomorskie służby apelują o bezpieczne spędzanie zimowej przerwy, troskę o dzieci i młodzież, a także o niepodejmowanie ryzykownych zachowań, które mogą narażać życie swoje lub innych.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to priorytet, jeśli chodzi o działania zachodniopomorskiej policji.

W każdym województwie funkcjonuje wykaz kontroli autobusów, autokarów oraz miejsc wypoczynku. Podczas kontroli policjanci będą zwracać szczególną uwagę na trzeźwość kierowców oraz na stan pojazdu, którym będą przewożeni pasażerowie.

– Pamiętajmy o tym, żeby dostosowywać prędkość do warunków panujących na drodze, żeby przed wyjazdem sprawdzić ogumienie, płyny znajdujące się w pojeździe. Pamiętajmy, żeby jechać wypoczętym, żeby nasza koncentracja i percepcja były zachowane – mówiła st. sierż Agnieszka Kowalska-Truty z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Kontroli poddawane będą przede wszystkim pojazdy oraz ich kierowcy.

– Policjanci ruchu drogowego będą prowadzić wzmożone działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, a w szczególności dzieciom i młodzieży wyjeżdżającym na zimowy wypoczynek, w miejscach o większym natężeniu ruchu, w rejonach miejscowości turystycznych, czy w miejscach zorganizowanego wypoczynku. Działania ukierunkowane będą na prędkość, na kontrolę stanu trzeźwości kierujących, kontrolę stanu technicznego pojazdu oraz kontrolę dotyczącą bezpiecznego przewożenia pasażerów – poinformowała mł. asp. Natalia Gogosza z Wydziału Ruchu Drogowego KWP Szczecin.

Podczas ubiegłorocznych ferii w województwie zachodniopomorskim doszło do 26 wypadków drogowych, w których 6 osób straciło życie, a 26 osób zostało rannych. Policja odnotowała także 512 kolizji drogowych.

Na stronie internetowej zachodniopomorskiej policji znajduje się wykaz punktów kontroli autobusów wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można umówić kontrolę autobusu przed wyjazdem. Policjanci sprawdzają uprawnienia do kierowania pojazdem oraz czas pracy kierowcy. Sprawdzane jest również obowiązkowe wyposażenie pojazdu.

– Najczęstsze uchybienia stanu technicznego w autokarach i autobusach to nieszczelny układ pneumatyczny układu hamulcowego, zużyte bieżniki, nierównomierna siła działania hamulców, brak wymaganego wyposażenia, uszkodzone szyby czołowe, braki w oświetleniu – wymienia Paweł Błażejak, naczelnik Wydziału Inspekcji w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Szczecinie.

Dodaje, że przypadki uchybień podczas kontroli pojazdów są coraz rzadsze:

– Są to jednostkowe przypadki. Ostatnie lata pokazują, że stan techniczny autobusów jest dużo lepszy. Przewoźnikom zależy na tym, żeby te kontrole przebiegały sprawnie, bez uwag i żeby po prostu podróżni dojechali na miejsce bezpiecznie i cali.

Policja przypomina również o odblaskowych elementach na odzieży, które zwiększą widoczność po zmroku. Apeluje o ostrożność podczas zabaw na śniegu i zjeżdżania na sankach – nie pozwalajmy, aby dzieci zjeżdżały przy ruchliwych ulicach czy ciągach komunikacyjnych. Zabronione jest podczepianie sanek pod pojazdy. Rzucanie śnieżkami w samochody jest wykroczeniem i stwarza bezpośrednie zagrożenie.

Mundurowi przypominają także, abyśmy sprawdzili miejsce, które rezerwujemy jako nocleg.

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwa również zachodniopomorskie WOPR. Prezes Apoloniusz Kurylczyk apeluje przede wszystkim o niewchodzenie na zamarznięte akweny wodne.

– Bezpieczny lód to taki lód, który jest na lodowisku – przypomina. – Powiedzcie swoim pociechom, że jeżeli zdarzy się sytuacja, gdzie podczas spaceru piłka albo zwierzę niefortunnie wbiegnie na zamarznięty obszar i wpadnie do wody, żeby w pierwszej kolejności nie ruszały z pomocą, tylko jak najszybciej powiadomiły służby, zadzwoniły po numer 112. Wytłumaczcie, że takie zwierzątko wytrzyma w tej wodzie dłużej, bo potrafi świetnie pływać – w przeciwieństwie do dziecka, które wchodząc na lód, może również wpaść do wody. A pływanie w pełnym ubraniu, w butach, w zimowej kurtce jest niewykonalne dla osób, które nigdy tego w życiu nie robiły.

Straż pożarna prowadzi na bieżąco działania edukacyjne wśród najmłodszych, uświadamiając o zagrożeniach związanych m.in. z wchodzeniem na zamarznięte jeziora, stawy itp. Równocześnie strażacy prowadzą kontrole w obiektach noclegowych – tam, gdzie uczniowie będą spędzać ferie. To przede wszystkim kontrola zabezpieczeń przeciwpożarowych, stanu technicznego budynków. Straż przypomina również o obowiązku odśnieżania dachów i usuwania z nich sopli lodowych. Strażacy zachęcają także do zakupu czujników tlenku węgla i dymu.©℗

Agata JANKOWSKA

