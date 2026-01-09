Dyrektor Zamku Barbara Igielska odchodzi na emeryturę

Fot. arch. Dariusz Gorajski

Po 37 latach pracy i 15 latach kierowania Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie dyrektor Barbara Igielska odchodzi na emeryturę. W czwartek, podczas pożegnania, otrzymała od władz województwa Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.

REKLAMA

Barbara Igielska zaczęła pracę na szczecińskim Zamku w 1989 r., jako stażystka w Biurze Wystaw Artystycznych, późniejszym zamkowym Dziale Wystaw Artystycznych (po włączeniu BWA w struktury tej instytucji kultury). Od 2011 r. była dyrektorem Zamku. Pod jej kierunkiem zorganizowano tysiące wydarzeń kulturalnych i przeprowadzono warte kilkaset mln zł inwestycje, jak np. zakończoną w październiku 2025 r. odbudowę skrzydła północnego Zamku.

- 37 lat pracy, w tym kilkanaście lat bycia dyrektorem Zamku Książąt Pomorskich, to była codzienność, pełna wyzwań, decyzji, rozmów, planów, czasem sporów, ale znacznie częściej wspólnej radości z tego, co udało nam się wspólnie tworzyć. Chcę dziś bardzo wyraźnie powiedzieć jedno: to nie jest opowieść o jednym dyrektorze. To jest historia zespołu. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom obecnym i tym, którzy byli wcześniej – powiedziała Igielska podczas pożegnalnej uroczystości.

Podkreślała, że to pracownicy Zamku „nadawali sens temu miejscu”, a dzięki ich kompetencjom, odpowiedzialności, pasji i pracy „Zamek żył nie tylko jako zabytek, ale jako przestrzeń kultury, spotkań i dialogu”.

Zamek jest instytucją kultury podległą samorządowi województwa. Igielska podziękowała za wieloletnią współpracę marszałkowi Olgierdowi Geblewiczowi i innym przedstawicielom władz samorządowych. Za zasługi w działalności kulturalnej i społecznej dyrektor została w czwartek uhonorowana najwyższym regionalnym odznaczeniem – Złotym Gryfem Zachodniopomorskim.

Pani Dyrektor zostawia Zamek jako zabytek i dziedzictwo kultury w najlepszym stanie od wieków i jest to powód do zasłużonej dumy – podkreślił Geblewicz. - Myślę, że także my jako organizator instytucji kultury, dokładaliśmy wszelkich starań, aby Zamek mógł się dzisiaj prezentować tak okazale – dodał.

Marszałek przypomniał, że Barbara Igielska od kilku dekad była zaangażowana w przygotowywanie zamkowych wystaw, ale też licznych publikacji, Popularyzowała wiedzę o historii i kulturze Pomorza Zachodniego, nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech, Włoszech, Ukrainie.

Barbara Igielska urodziła się w 1960 r. w Toruniu. W latach 80. XX w. ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W szczecińskim Zamku pracowała jako specjalista ds. wydawnictw, a następnie kierownik Działu Wystaw Artystycznych. Była kuratorem głośnych wystaw, m.in. „Niepospolity ród Kossaków”, „Król Stanisław Leszczyński – wieczny tułacz” czy „Rody magnackie”. Na początku 2011 r. została p.o. dyrektora Zamku, a w kwietniu wygrała konkurs na sto stanowisko. Piastowała je przez trzy pięcioletnie kadencje.

Pod kierunkiem dyr. Igielskiej Zamek był miejscem wystaw, koncertów, spektakli tratralnych wykładów, historycznych widowisk plenerowych. Wydał też cenione publikacje, m.in. „Pod skrzydłami gryfa”, „Metafora świata. Filip II jako władca i kolekcjoner”, „Karty z dziejów zamku książęcego w Szczecinie”, „Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze”, „Pompa funebris książąt z dynastii Gryfitów”, inwentarze książęce, polskie przekłady kronik Paula Friedeborna „Opis miasta Szczecina…” z 1613 r. oraz „Kroniki domowej Joachima von Wedla…” (lata 1500-1606).

Z inicjatywy dyr. Igielskiej zapoczątkował zbiór muzealiów związanych z historią dynastii Gryfitów i Zamku. W 2012 r. zakupiono słynną Wielką Mapę Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa. Później przygotowano interaktywną wersję mapy i inne multimedialne atrakcje dla zwiedzających. W 2022 r. uruchomiono aplikację mobilną „Zwiedzamy Zamek w Szczecinie”, która zawiera mapę, informacje o zabytkach, audioprzewodnik, w jęz. polskim, angielskim, niemieckim.

Dyr. Igielska przez 15 lat przeprowadziła serię projektów inwestycyjnych, m.in. modernizację trzech skrzydeł Zamku i wszystkich tarasów, przywrócenie malatury Sali Księcia Bogusława X, budowę tarasu widokowego na dachu, utworzenie Gabinetu Lubinusa i zamkowej Zbrojowni. Za 2015 r. Barbara Igielska otrzymała tytuł Szczecinianki Roku, przyznawany przez Stowarzyszenie Kobiety dla Szczecina i Regionu.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, usytuowany na wzgórzu nad Odrą, to historyczna siedziba rodu Gryfitów. Od XIV w. był wielokrotnie przebudowywany. Po zniszczeniach wojennych został odbudowany (1956-1980) w stylu renesansowym. W Zamku, oprócz instytucji kultury o tej nazwie, znajdują się również: szczecińska Opera na Zamku, kino Zamek, Teatr Krypta, Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej, wydział kultury urzędu marszałkowskiego.

Copyright

REKLAMA