Duża dawka dobrego leku

Pacjenci hospicjum tak dobrze się bawili, że nie chcieli wracać do swoich pokojów.Fot. Elżbieta BRUSKA ( E. Bruska)

W ostatnie niedzielne popołudnie w ogrodzie Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie odbył się koncert wyjątkowy – ze względu na miejsce i atmosferę. Zespół „ Dobra zmiana” zagrał i zaśpiewał dla pacjentów tego ośrodka, ich rodzin, pracowników, wolontariuszy oraz stałych uczestników imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Carpe diem.

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Podczas każdej takiej imprezy odbywającej się pod auspicjami Stowarzyszenia prowadzona jest zbiórka na pomoc w leczeniu któregoś z chorych dzieci, tym razem – podkreśla Iza Dryjańska, prezes Carpe diem – był to koncert charytatywny organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Hospicjum, które od wielu lat niesie bezpłatną pomoc osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej, świadczy ją w domach pacjentów. Wspiera też ich rodziny i samo potrzebuje wsparcia w pełnieniu swej misji. Wsparli tę misję goście niedzielnej imprezy swoją obecnością i datkami, muzycy – grając i śpiewając znane przeboje.

– Bardzo dziękuję wszystkim za udział i wsparcie hospicjum datkami, Radosławowi Winczewskiemu i Rafałowi Daroszewskiemu za świetny koncert, gospodarzom za serdeczne przyjęcie. Bawiliśmy się wszyscy doskonale, co ważne, muzyki mogli też słuchać przez otwarte okna pokoi chorzy leżący. I powiem jeszcze, że to miejsce emanowało jakąś niezwykłą energią, a najbardziej dla mnie wzruszające było to, że pacjenci, dziękowali nam za imprezę.

W tanowskim ośrodku organizowanych jest wiele podobnych wydarzeń muzycznych, codziennie coś dzieje się tutaj, bo hospicjum to życie – powtarza Aleksandra Mazur-Woroniecka, prezes i twórczyni HKA – a nie miejsce, w którym czeka się na ostateczny koniec. To jest dom dla terminalnie chorych, który zastępuje im ich własne domy; mają tu troskliwą opiekę, mogą uczestniczyć w różnych spotkaniach i zajęciach.

– A na tym niedzielnym koncercie tak dobrze się bawili, że nie chcieli wracać do swoich pokojów – mówi pani prezes.

„Było mnóstwo pozytywnych emocji”, podsumował to spotkanie Radosław Winczewski. Była to też duża dawka dobrego leku. Dla wszystkich. ©℗

Elżbieta BRUSKA

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