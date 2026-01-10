Koncert noworoczny! Niedziela ze Stowarzyszeniem Carpe diem i gminą Dobra

Wystąpi m.in. Anna Nowik Fot. Ryszard PAKIESER

Świat powitał Nowy Rok feerią świateł, barw, brawami. I koncertami, także takimi urządzonymi w wielkim stylu i z wielkim rozmachem; z lekkością Wiednia, czy energią Nowego Jorku. Nasz Koncert Noworoczny zapowiada się właśnie tak – z klasą i charakterem – obiecują Stowarzyszenie Carpe diem i Gmina Dobra, organizatorzy imprezy, która odbędzie się w najbliższą niedzielę (11.bm.) o g. 17 w Domu Weselnym VIVAT, przy ul. Długiej 16A w Mierzynie.

Zapowiada się wspaniała muzyczna podróż przez epoki, style i klimaty; od Mozarta, Schuberta i Chopina, przez rytmy południowej Ameryki, klasykę filmową, jazz. I to, co nazywa się muzyką rozrywkową, razem z nieśmiertelnymi przebojami uwielbianymi przez wszystkie pokolenia. Zagrają oraz zaśpiewają znakomici młodzi artyści: sopranistka Ines Podoliak, skrzypaczka Anna Chyhrina, wiolonczelistka Katarzyna Kupny, wokalistka i puzonistka Anna Nowik, pianiści Alex Marek, Arkadiusz Świech, Marcin Feliński i trębacz Kurt Witt.

To będzie wieczór pełen niezwykłych wrażeń, o czym przekonają się ci, którzy zdążą przed innymi pobrać bezpłatne wejściówki – https://app.evenea.pl/event/koncertnoworocznyvivat/.

Poza tym mile widziane będą wieczorowe stroje, jako że Nowy Rok lubi elegancję, przypominają organizatorzy. Goście zostaną podjęci kawą, herbatą, słodkościami i kieliszkiem wina. I tradycyjnie – apel, który nie mija bez echa – każdy z Państwa może zostać mecenasem kultury, mając swój udział w tworzeniu takich wieczorów, słowem – wrzucić grosz do puszki.

Do zobaczenia w Vivacie, zapraszają Iza Dryjańska, szefowa Carpe Diem i Magdalena Zagrodzka, wójt gminy Dobra.

Informacje – fb/stowarzyszeniecarpediem20

