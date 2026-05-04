Kultura i sztuka w ogrodzie. Mobilne Centrum Kultury

Świat ceramiki Doroty i Mariusza Kościow Fot. Elżbieta BRUSKA

Mobilne Centrum Kultury w ostatnią niedzielę kwietnia zaparkowało przy ul. Gronostajowej w Dołujach. W pełnym słońcu, wśród zieleni, koncertem zespołu Bubliczki Stowarzyszenie Carpe diem rozpoczęło tam cykl spotkań ogrodowych z muzyką oraz innymi formami sztuki pięknej.

Jak zapowiadaliśmy, wystrzeliła petarda z cygańskimi, bałkańskimi, żydowskim rytmami, pomieszanymi - z kaszubską treścią, bo część tego zespołu to Kaszubi, a część Szczecinianie. Takie żywiołowe rytmy zapraszają do tańca, więc nie brakowało chętnych. Widownia była pełna, goście dopisali; przybyło 250 osób, a może trochę więcej.

W zielonej przestrzeni pięknie też prezentowała się wystawa Ceramikadoti - rękodzieło Doroty i Mariusza Kościow. Następy koncert planowany jest w jednym z pięknych ogrodów Szczecina.



Projekt „Mobilne Centrum Kultury” jest dofinansowany z Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia–Pomorze Przednie / Brandenburgia/ Polska oraz ze środków rezerwy celowej z budżetu państwa.©℗

