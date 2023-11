Dramatyczne losy kobiet zwyciężonej Troi

„Wojownik” – spektakl Teatru Pieśń Kozła Fot. Teatr Pieśń Kozła

„Wojownik” – ten spektakl Teatru Pieśń Kozła możemy obejrzeć na Scenie Szekspirowskiej Teatru Polskiego w Szczecinie. W niedzielę o g. 16 i g. 19.

„Wojownik” to napisany przez Alicję Bral dramat zainspirowany oryginalnym tekstem Eurypidesa „Trojanki” oraz adaptacją dokonaną przez Jean Paul Sartre’a. „Trojanki” są tragedią ukazującą losy czterech kobiet królewskiego rodu zwyciężonej Troi. Tragedia zaczyna się chwilę po rzezi dokonanej przez Greków na mieszkańcach. Królowa Hekabe, Kasandra jej córka, Andromacha, żona Hektora oraz Helena, o którą wojna trwała dziesięć lat, zostają uwięzione i będą jako łup wojenny podzielone pomiędzy zwycięskich wodzów. Hekabe ma służyć Odyseuszowi, ale rzuci się w ogień, nim wejdzie na statek zdradzieckiego wodza. Kasandra trafi jako branka do domu Agamemnona, gdzie po kilku latach zostanie bestialsko zamordowana. Andromache zostanie przyznana synowi Achillesa i jej los pozostanie długo nieznany. Wróci w tytułowej tragedii Racine’a. Helena powróci do domu Menelaosa, który… wybaczy jej zdradę. Podobno była córką samego Zeusa i słynęła z urody pomiędzy kobietami swojej epoki.

W obsadzie znaleźli się: Mikołaj Bońkowski, Paweł Frasz, Marek Belko, Sebastian Mach, Alicja Bral, Monika Łopuszańska, Anna Grycan, Urszula Milewska, Magdalena Szczerbowska, Joanna Paluch, Aleksandra Bugaj.

