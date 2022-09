Czwartki z dobrym filmem. Seanse w Klubie Delta

„Belfast” i „Córka” to znakomite filmy, które będzie można obejrzeć w szczecińskim Klubie Delta, w ramach cyklu „Czwartki z dobrym filmem”. Pierwszy z nich już w tym tygodniu o godz. 17.30, drugi o tej samej porze, ale 23 września.

Opowieść o dorastaniu

„Belfast” to opowieść o dorastaniu w ogarniętej konfliktami Irlandii Północnej. W filmie, inspirowanym dzieciństwem uznanego aktora i reżysera Kennetha Branagha, wystąpili m.in.: Judi Dench, Jamie Dornan oraz znana z serialu „Outlander” – Caitriona Balfe.

Akcja filmu osadzona jest w Belfaście, w Irlandii Północnej w 1969 roku, kiedy konflikt między grupami dążącymi do jedności całej Irlandii (katolicy), a zwolennikami pozostania Irlandii Północnej w granicach Wielkiej Brytanii (protestanci) przybierał coraz bardziej na sile. Oto dziewięcioletni Buddy (debiutujący – Jude Hill) to radosny chłopiec, którego protestancka rodzina (rodzice, dziadkowie i brat) od zawsze żyła obok katolickich sąsiadów. Placem zabaw Buddy’ego są podwórka i alejki robotniczej dzielnicy – te same ulice, na których urodzili się i wychowali jego kłótliwi, nieprawdopodobnie czarujący rodzice (Caitríona Balfe i Jamie Dornan), starszy brat Will (Lewis McAskie) oraz troskliwi dziadkowie (Judi Dench i Ciarán Hinds). Po kolejnych zamieszkach ojciec coraz bardziej naciska na opuszczenie Belfastu i bezpieczne życie gdzieś w Sydney czy Vancouver. Mama nienawidzi pomysłu opuszczenia domu dla jakiegoś odległego miejsca, gdzie nikt nie zna ich imion, a Buddy chce przede wszystkim jeść czekoladę, chodzić do kina, marzyć o lądowaniu na Księżycu i wzdychać do szkolnej sympatii.

Trudy bycia młodą mamą

„Córka” to debiut reżyserski uznanej aktorki Maggie Gyllenhaal. Oparte na powieści Eleny Ferrante dzieło skupia się na mrocznych aspektach macierzyństwa i małżeńskiego życia. W rolach głównych: hipnotyzująca Olivia Colman oraz Dakota Johnson.

O czym opowiada ten film? Leda (Olivia Colman) udaje się na wakacje do Grecji. Planuje czytać, wypoczywać na prywatnej plaży i korzystać z urlopu. Spokój intymnego kurortu zaburza jednak przybycie ekscentrycznej rodziny zamieszkującej największą z willi na wyspie. Uwagę Ledy przykuwa przede wszystkim Nina (Dakota Johnson), która mierzy się z trudami bycia młodą mamą, mając pod opieką kilkuletnią córkę. Obserwowanie tajemniczej nieznajomej wywołuje wspomnienia z okresu macierzyństwa, z którymi Leda od wielu lat nie miała odwagi się skonfrontować. Wracają wspomnienia i widma decyzji z przeszłości, których nie można cofnąć.

Film Maggie Gyllenhaal to jeden z najbardziej prowokujących filmów ostatnich lat. Reżyserka nie boi się zadawać niełatwych pytań o istotę macierzyństwa i jego wpływu na życie kobiety: czy kobieta może nie posiadać instynktu macierzyńskiego, czy jeśli nie stawia dzieci na pierwszym miejscu, ponad karierę i własne ambicje, czyni to z niej złą matkę? „Córka” to też fantastyczny aktorski popis – Olivii Colman i Jessie Buckley, które brawurowo wcieliły się w postać Ledy, głównej bohaterki filmu, a także Dakoty Johnson w pierwszej tak intymnej roli w swojej karierze. Na drugim planie wspierają je m.in. Ed Harris czy Dagmara Domińczyk, polska aktorka robiąca karierę w Hollywood. Film zdążył już zdobyć kilkadziesiąt nominacji i nagród, w tym za najlepszy scenariusz na ubiegłorocznym festiwalu w Wenecji.

Seanse filmowe w Klubie Delta poprzedza spotkanie z Krzysztofem Spórem – dziennikarzem filmowym, który wprowadza w temat prezentowanego filmu specjalnie na tę okoliczność przygotowaną prelekcją.

Bilety kosztują 10 złotych.

(MON)