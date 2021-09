Sześć wyjątkowych historii. Dokumenty z hitowej półki

Millenium Docs Against Gravity to jeden z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Impreza ta już trwa w siedmiu miastach, w Szczecinie odbędzie się, od piątku (10 września) do niedzieli, „Weekend z Festiwalem MDAG”. Wtedy będzie można obejrzeć część dokumentów z niejako „hitowej półki” festiwalu. To będą produkcje z tego albo ubiegłego roku, często nie do zobaczenia nigdzie poza imprezami filmowymi. Prezentacje zaplanowane są w Klubie Delta przy ul. Racławickej 10. To będą dwa seanse dziennie – o godz. 17.30 i 19.30.

W piątek (10 września) zostaną pokazane filmy: o godz. 17.30 – szwedzki pt. „Najpiękniejszy chłopiec na świecie”, a dwie godziny później – łotewsko-czeski pt. „Gorbaczow. Raj”. Bohaterem pierwszej z opowieści jest Björn Andresen, który jako nastolatek wcielił się w rolę Tadzia w ekranizacji „Śmierci w Wenecji” Tomasza Manna. Reżyser Luchino Visconti okrzyknął go „najpiękniejszym chłopcem na świecie”. Film ukazuje kulisy powstania legendarnego dzieła oraz odsłania struktury władzy w przemyśle filmowym. Podczas drugiego z piątkowych seansów widzowie obejrzą Michaiła Gorbaczowa, ostatniego lidera Związku Radzieckiego, który przyjął – w swojej luksusowej rezydencji na przedmieściach Moskwy – reżysera Witalija Manskiego. W lekkim stylu panowie prowadzą rozmowy o poważnych sprawach, choćby pieriestrojce.

Na sobotę zaplanowane są kolejne dwa filmy: najpierw australijska opowieść pt. „Tańcząca z rekinami”, a wieczorem – polski dokument pt. „Polaków Portret Własny”. Pierwsza z produkcji to zachwycający pod względem wizualnym portret żywej legendy w świecie nurkowania – Valerie Taylor, której nieustraszona pasja do rekinów nie zna granic. W latach 50. XX wieku była łowczynią rekinów i mistrzynią w ich zabijaniu. Z czasem zamieniła włócznię na aparat fotograficzny i stała się aktywną działaczką na rzecz ochrony tych groźnych stworzeń. Drugi z sobotnich filmów to roczny zapis pandemicznej rzeczywistości w Polsce. Składają się na niego osobiste nagrania filmowych bohaterów oraz dokumentalna rejestracja polskich realiów w czasie pandemii COVID-19.

W ostatni dzień pokazów najpierw odbędzie się seans z dokumentem „Śledztwo w domu spokojnej starości” (produkcja – Chile, Niemcy, Hiszpania), a potem z amerykańską opowieścią pt. „Stambuł bez smyczy”. Pierwszy to opowieść o 83-letnim Sergio, który zostaje… szpiegiem. Wygrywa casting na agenta, którego zadaniem jest przeniknięcie do domu spokojnej starości i zdawanie raportów z poziomu opieki nad pensjonariuszami. W drugim filmie będzie okazja poznać Stambuł, ale… z psiej perspektywy.

Bilety na filmy, w cenie 12 złotych, będą do nabycia przed seansami.

