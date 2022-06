Czego kucharz Gorbaczowa nauczył kucharza Stalina?

„Rosja od kuchni” – między innymi o tej książce opowie reporter Witold Szabłowski, który w czwartek o g. 18 spotka się ze swoimi czytelnikami w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8 w Szczecinie. Spotkanie poprowadzi Agata Rokicka z Radia Szczecin.

Książki Szabłowskiego wydawane są na czterech kontynentach. Zbiór reportaży o Turcji pt. „Zabójca z miasta moreli” (2010) uznano za jedną z najważniejszych książek opublikowanych w USA w 2013 roku. „Tańczące niedźwiedzie” zostały nazwane przez amerykańskich krytyków perłą, a Szabłowski mistrzem opowieści. Reportaż „Jak nakarmić dyktatora” (W.A.B. 2019) wydał największy światowy wydawca – Penguin Random House.

Prawa do serialu na jego podstawie sprzedano do Hollywood. Książka została także uhonorowana prestiżową Nagrodą Gourmand World Cookbook Award dla najlepszych tytułów kulinarnych na świecie. Jej pirackie wydanie ukazało się nawet w Islamskiej Republice Iranu.

Najnowszy reportaż Witolda Szabłowskiego „Rosja od kuchni. Jak zbudować imperium nożem, chochlą i widelcem” ponownie łączy kuchnię i politykę, tym razem wracając do burzliwej (i smakowitej jednocześnie) historii Związku Radzieckiego.

„Z tej książki dowiecie się, jak – i po co! – kucharz Stalina uczył kucharza Gorbaczowa śpiewać do drożdżowego ciasta. Dlaczego Nina, kucharka z wojny w Afganistanie, zmuszała się, by gotując, myśleć o czymś przyjemnym. Kto wygrał konkurs na najlepszą stołówkę z tych, które powstały wokół Czarnobyla tuż po katastrofie. I dlaczego Breżniew nienawidził kawioru”.

