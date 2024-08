Czas silnych kobiet. Wystawa w Książnicy Pomorskiej

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie zaprasza do Sali Kolumnowej na wystawę „Kobiety” Arnolda Wolińskiego.

Arnold Woliński najczęściej wybiera portrety młodych kobiet, choć nie zawsze z serwisów społecznościowych, i przekształca je w obraz poprzez naniesienie ich na płótno lub arkusz papieru, poddając twórczej interpretacji. Te portrety, a może bardziej plakaty, nadają im kolejne życie, nową wersję, nie pierwszą i nie ostatnią ich interpretację. Na wystawie dominują barwne interpretacje „silnych” kobiet, często zbliżone właśnie kreską do „komiksowych”. Większość prac wykonanych jest w technice mieszanej: akryl, tusz, farby sprayowe czy kredki i markery, a część ich to kreacje na tablecie. Interpretacje Wolińskiego wydają się wskazywać, że to dopiero początek niekończącego się procesu tworzenia się jakieś „dłuższej” opowieści, może właśnie w komiksowej narracji.

(as)