Co to jest cupka, jak smakują gumiklejzy? Już w środę Turniej Muzyków Prawdziwych

Tegoroczna edycja Turnieju Muzyków Prawdziwych rozpocznie się w środę w szczecińskiej filharmonii. Muzycy ludowi, muzykanci, rekonstruktorzy i interpretatorzy z całego kraju wezmą udział w ósmej edycji tej imprezy. W pierwszym dniu wydarzenia na filharmonicznej scenie wystąpi ukraińska grupa Drevo. Początek koncertu o godz. 19.

Tegoroczna edycja turnieju dedykowana jest językom regionalnym, a także tym, którymi posługują się mniejszości zamieszkujące nasz kraj oraz ukłon w stronę naszych wschodnich sąsiadów. Podobnie jak w latach ubiegłych w turnieju mierzyć się będą zarówno ci wykonawcy, którym muzyka ludowa towarzyszy od urodzenia i którzy kontynuują tradycje swojego regionu, jak i ci, którzy świadomie poszukują w muzyce tradycyjnej własnej indywidualnej drogi artystycznej.

Grupa Drevo, która w środę wystąpi w filharmonii, jest prekursorem nurtu „muzyki autentycznej” na Ukrainie. Powstała w roku 1979 w Kijowie. Idea łącząca twórców tego nurtu ma te same źródła – upowszechnianie oryginalnej wiejskiej muzyki w jej naturalnej, pozbawionej stylizacji postaci, a przy tym dość niekonwencjonalne podejście do badań naukowych. Repertuar zespołu to pieśni obrzędowe, liryczne i ballady głównie z Polesia i Lewobrzeża – regionów, gdzie można odnaleźć najstarsze i najbogatsze brzmieniowo wzorce – wykonywane z niezwykłą dbałością o pierwowzór, z wszelkimi charakterystycznymi dla regionu niuansami. Zespół tworzą studenci i absolwenci Akademii Muzycznej. Są wśród nich instrumentaliści, dyrygenci, kompozytorzy.

W czwartek (1 września) odbędą się pierwsze zajęcia warsztatowe pn. „Swój głos – swój język” (pozostałe odbędą się w piątek i sobotę – szczegóły na: https://turniej.filharmonia.szczecin.pl/pl/). „Podczas tegorocznej edycji turnieju postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej tej barwnej różnorodności, która przejawia się w wielu aspektach: ubiorze, kuchni, obrzędach, a przede wszystkim w języku. Jednym z podstawowych zadań języka jest interpretacja otaczającej rzeczywistości. Tę minioną już rzeczywistość jednostek i całych wspólnot zachował dla nas język tradycyjnych pieśni. Czy wiesz, jako to jest cupka czy jak smakują gumiklejzy? Za pomocą metafor, alegorii i barwnych opowieści język przechował dla współczesnego odbiorcy zarówno treści unikatowe dla tamtejszego «tu i teraz», jak i przesłanie ponadczasowe. Treści te spróbujemy odczytać razem z naszymi przewodniczkami po światach tradycyjnej muzyki podczas warsztatów” – informują organizatorzy.

W czwartek o godz. 18 w sali kameralnej filharmonii odbędzie się pokaz filmu pt. „Agonia”, w którym w drogę po polskich wsiach zabierze widzów śpiewak i instrumentalista, badacz muzyki tradycyjnej – Adam Strug. „Razem z narratorem poznajemy ostatnich z żyjących jeszcze prawdziwych muzyków tradycyjnych. Co znaczy ta prawdziwość? Wiejska muzyka nie znała nut, nie nauczano jej w szkołach muzycznych i konserwatoriach. Wiedzę zdobywało się przez obserwację i doświadczenie, przez bycie w społeczności, uczestniczenie w jej życiu ze wszystkimi jego radościami i smutkami: każdego dnia, od narodzin do pogrzebu. Opowieść Struga jest swoistą próbą zatrzymania czasu, rejestracją odchodzenia tradycji muzycznych dawnej wsi, jej jakże chłopskiej tożsamości, stale wypieranej przez nowoczesność. Jednocześnie z tym jest to opowieść o muzycznych archeologach, dzieciach pokolenia transformacji i dzieciach wielkomiejskiej nowoczesności, którzy rozkochali się w tej odchodzącej tradycji i starają się ją zapisać i zinterpretować na swój, zrozumiały dla współczesnego świata sposób” – informują organizatorzy.

