Co się dzieje? Weekend w regionie (21-23 października 2022 r.)

SMAK w Myśliborzu!

Myślibórz. Trwają 41. Ogólnopolskie Spotkania Młodych Autorów i Kompozytorów Piosenki SMAK im. Jonasza Kofty w Myśliborzu. Widzowie mogą liczyć na prezentacje wokalne, muzyczne, warsztaty, koncerty gwiazd i recitali. Przygotowano też okolicznościowe wystawy.

Udział w SMAK-u zapowiedziało „12 jednostek wykonawczych” – czyli solistów i zespołów, z całej Polski. W jury zasiądą: Beata Molak-Bychowska, Jacek Cygan, Krzysztof Heering, Leszek Szopa i Leszek Bończuk. Wśród prowadzących warsztaty – znani profesjonaliści z branży muzycznej: Elżbieta Adamiak, Justyna Holm, Andrzej „e-moll” Kowalczyk, Radosław „Skubas” Skubaja, Wojciech Byrski, Filip Siejka.

Czwartkowe (20 bm.) rozpoczęcie imprezy uświetnił występ Natalii Niemen. W piątek o g. 20 – koncert Kasi Cerekwickiej. W sobotę młodzi miłośnicy piosenki zaprezentują się o g. 16 w koncercie konkursowym, a ogłoszenie wyników nastąpi o g. 19.30. W tym też czasie wręczone zostaną hebanowe, dębowe oraz sosnowe „szczeble do kariery” – główne laury myśliborskich spotkań. Nie zabraknie też wyróżnień i nagród specjalnych. Tradycyjnie na zakończenie spotkań – koncert laureatów. Ponadto o g. 21 – koncert Jacka Cygana z przyjaciółmi pt. „Myśliburzenie”.

Artystyczne zmagania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, z budżetu gminy Myślibórz i województwa zachodniopomorskiego, a także Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Funduszu SKE SAWP.

Patronat medialny sprawuje „Kurier Szczeciński”.

(szym)

Gala Katolickiej Inicjatywy Kulturalnej

Kołobrzeg. W sobotę o g. 17 w Regionalnym Centrum Kultury im. Z. Herberta w Kołobrzegu odbędzie się Gala Jubileuszowa z okazji 15-lecia działalności stowarzyszenia Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Podczas uroczystości zaśpiewa Anna Kurdybacha, wystawiony zostanie także spektakl „Aż do ziemi?” inspirowany komedią Aleksandra Fredry. Wystąpią w nim członkowie grupy teatralnej AGAPA, w skład której wchodzą studenci działający przy franciszkańskim Duszpasterstwie Akademickim Plus w Poznaniu. Atrakcją wieczoru będzie także projekcja filmu dokumentalnego o znanym kołobrzeskim prałacie śp. księdzu Józefie Słomskim. Wstęp wolny.

Wernisaż w muzeum

Koszalin. W niedzielę o g. 12 w koszalińskim Muzeum mieszczącym się przy ul. Młyńskiej 37-39 rozpocznie się otwarcie jubileuszowej wystawy Beaty Marii Orlikowskiej, zatytułowanej „Z wody, ognia i kobaltu”. Artystka to rodowita koszalinianka, która w 1990 roku ukończyła wrocławską Akademię Sztuk Pięknych. Na uczelni zgłębiała tajniki ceramiki unikatowej i ceramiki użytkowej. Beata M. Orlikowska realizuje się nie tylko w wyjątkowo wymagającym materiale, jakim jest porcelana, ale również uprawia malarstwo sztalugowe.

(pw)

Carmina i Odin Teatret

Goleniów. Teatr Brama zaprasza widzów do «Carmina – Domu Polaków w Kryzysie». „Kiedy rozsiądą się już wygodnie i oddadzą pod opiekę naszym instruktorom, zaczniemy zbiorowe uzdrawianie. Patronować nam będzie poeta Horacy, ojciec wszystkich złotych rad, nawołujący do poszukiwania harmonii i spokoju ducha. Podążymy za najdziwniejszymi nawet teoriami, podejmiemy się najbardziej kontrowersyjnych terapii. I chociaż nie możemy nikomu obiecać, że wyjdzie z tego seansu bez szwanku, to gwarantujemy jedno – zostanie z nim pieśń, a to ostatnie, co może nas jeszcze uchronić od szaleństwa…” – tak zachęcają do obejrzenia spektaklu artyści z „Bramy”.

Spektakl, który powstał w ramach programu OFF Polska organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Goleniowie można go obejrzeć w piątek (21 bm.) o g. 19.

Występują: Evanthi Athanasiadi, Jenny Crissey, Aleksandra Ślusarczyk, Weronika Więzowska, Patryk Bednarski, Wojciech Rosiński; scenografia: Karolina Mazur; reżyseria światła: Wolfgang Macher; ruch sceniczny: Dominika Knapik; dramaturgia: Katarzyna Knychalska, reżyseria: Daniel Jacewicz.

Spektakl przeznaczony jest dla widzów powyżej 12. roku życia.

Teatr Brama zaprasza także na pierwszy, premierowy pokaz najnowszego spektaklu Odin Teatret. Dzieło będzie prezentowane czterokrotnie. Najważniejszy niezależny teatr w Europie postanowił właśnie w Goleniowie zorganizować polską premierę swojego nowego spektaklu „Teby w Czasie Żółtej Febry”. Spektakl będzie można zobaczyć w dniach 22-25 października o godz. 19 w nowej siedzibie Goleniowskiego Domu Kultury – Rampie Kultura, ul. Dworcowa 1a, Goleniów.

Jesienne wędrówki

Gryfino. „Spotkajmy się na żółtym szlaku” - czyli jesienne wędrowanie po gminie Gryfino rozpoczną się w sobotę 22 bm. o g. 9. Wędrówka z przewodnikiem biec będzie żółtym, pieszym szlakiem turystycznym. Będzie to oficjalne otwarcie szlaku po renowacji. Start z Gryfina spod przejazdu kolejowego na ul. Armii Krajowej (obok tablicy informacyjnej Górki Miłości).

Wycieczka ma dwa etapy: pierwszy 14 km do Steklna, skąd wg rozkładu jazdy o 12:31 odjeżdża autobus do Gryfina; drugi (tylko jak będą chętni) to kolejne 14 km zupełnie nowym odcinkiem do przystanku kolejowego Dolna Odra, gdzie kończy się szlak. Stąd do Gryfina można wrócić pociągiem, a także autobusami PKS nr 1 i 2.

Do przejścia będzie 14 km lub dla chętnych 28 km.

W planie: morenowe łąki w drodze do Żórawek, śródleśne Żórawie, Dolina Tywy i dawny młyn w Szczawnie, Bartkowo, jezioro Trzemeszno, Steklno. Dalej dla chętnych Steklinko, Krzypnica, Krajnik. Na obu odcinkach będzie dużo lasu, mieniącego się w złotych barwach jesieni.

Udział w wędrówce jest bezpłatny.

Spacer w Dolinie Miłości i koncert

Zatoń Dolna. Warto się pojawić w niedzielę w Parku Dolina Miłości oraz w Świetlicy Gminnej w Zatoni Dolnej (powiat gryfiński, gmina Chojna). Na jesienny spacer z twórczością Heleny Raszki zaprasza wnuk poetki Tomasz Kowalczyk.

– Wpadłem na pomysł, aby połączyć odkrywanie pięknego przyrodniczo miejsca, które powstało dzięki miłości założycielki Anny von Humbert dla jej męża Carla Philipsa (Anna miała założyć park pod nieobecność męża, by sprawić mu niespodziankę i prezent od kochającej żony) z poezją, która wpisuje się w legendę miejsca swoimi tematami: miłością i umiłowaniem przyrody. W parku ufundowałem ławki, które finalnie staną się ławkami poetyckimi – do każdej z nich będzie przymocowana tabliczka z wierszem mojej babci – mówi Tomasz Kowalczyk.

„Spacer po parku z poezją w tle” rozpocznie się w niedzielę (23 bm.) o g. 12 (zbiórka przy głównym wejściu do Doliny Miłości od strony Zatoni Dolnej). Wybrane wiersze z ponad 50-letniego dorobku pani Heleny przeczytają jej rodzina i znajomi. O godz. 15 natomiast w świetlicy wiejskiej (Zatoń Dolna 1) odbędzie się koncert duetu gitarowego Compadres.

(sd)