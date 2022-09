Co się dzieje? Weekend w regionie: 30 września-2 października

Rajd oldtimerów

Świnoujście, Wolin, Kamień Pomorski. W dniach 29.09–2.10 br. Meklemburski Automobilklub organizuje 5. edycję Rajdu Kaiser Classic – Tour na trasie Heringsdorf – Świnoujście – Kamień Pomorski – Świnoujście – Heringsdorf. W piątek (30 września) około 30 oldtimerów przejedzie ulicami Świnoujścia.

Pierwsza prezentacja pojazdów nastąpi w godz. 8.40–9.25 na parkingu przed Urzędem Miasta (plac Mickiewicza). Następnie Rajd wyruszy do przeprawy promowej Karsibór, a stamtąd przez Wolin do Kamienia Pomorskiego.

Druga prezentacja planowana jest w godz. 15.40–16.10 na terenie portu jachtowego na Basenie Północnym. Po przerwie pojazdy wyruszą do przejścia granicznego Ahlbeck i dalej do Heringsdorfu

W rajdzie udział biorą między innymi takie pojazdy jak Citroen HP 5 rocznik 1924 – najstarszy pojazd i z najsłabszym silnikiem 11 KM. Samochód uczestniczył w tym roku w rajdzie, który odbył się w Paryżu z okazji 100. rocznicy pierwszego Citröena HP 5. Ma prawie 100 lat i nadal jeździ.

Kolejną ciekawostką jest Rolls Royce Phantom II rocznik 1931 – jedyny Rolls-Royce, który został wyposażony w Berlinie w podwozie Alexisa Kellnera, z kierownicą po lewej stronie. Ostatni w swoim rodzaju.

Kolejny interesujący pojazd to BMW 327 Cabriolet rocznik 1938 – to sportowy samochód turystyczny, który bawarskie zakłady motoryzacyjne (BMW) zbudowały w latach 1937-1941 w swoim oddziale w Eisenach. Karoseria dostarczana przez berlińskiego producenta Ambi-Budd. Ten samochód był oficjalnym samochodem ambasadora Niemiec w Londynie w 1938 roku.

Wielkie grzybobranie!

Kliniska. Nadleśnictwo Kliniska (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie) zaprasza grupy rodzinne na edukacyjną imprezę plenerową „Wielkie Grzybobranie w Puszczy Goleniowskiej”. Zawody odbędą się w sobotę w g. 9.20–14.30.

– Do udziału zapraszamy zespoły od 2 do 5 osób. Każda drużyna otrzyma numer startowy na swoje wiaderko lub koszyk. Z zebranymi grzybami należy wróć do g. 12.30, abyśmy mogli zważyć grzyby. Dla najlepszych grzybiarzy do wygrania nagrody niespodzianki – mówi Małgorzata Rył z Nadleśnictwa Kliniska.

Drużyny rodzinne zainteresowane uczestnictwem w grzybobraniu zobligowane są do dokonania uprzedniego zgłoszenia w dniu imprezy w godz. 8.30-9.15 przy wiacie turystycznej „Zielona sala” Nadleśnictwa Kliniska.

Podczas wydarzenia nie zabraknie leśnych smakołyków marki „Dobre z lasu” oraz pysznych gofrów przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich „Rogowianie”.

(reg)

Ostatnia niedziela! Nadmorska kolejka kończy sezon

Powiat gryficki. Rozpoczęła się kalendarzowa jesień, a wraz z nią ostatni tydzień sezonu przewozowego Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej. Od maja br. kolejka kursowała codziennie, na trasie z Gryfic do Pogorzelicy.

W niedzielę nadmorska wąskotorówka po raz ostatni wyjedzie na trasę według regularnego rozkładu jazdy. Będzie to też ostatnia okazja dla miłośników wycieczek plenerowych, żeby wyruszyć w podróż po wąskich torach i uwiecznić na zdjęciach nadmorskie pejzaże w jesiennym anturażu. Koniec sezonu przewozowego nie oznacza, że nie będzie już można skorzystać w przejazdów popularną ciuchcią, bowiem od października kolejka będzie jeździć w trybie kursów posezonowych.

Po zakończeniu sezonu przewozowego grupy zorganizowane będą mogły skorzystać z wynajęcia pociągów na potrzeby wycieczek, wypraw integracyjnych oraz innych imprez okolicznościowych.

Informacje o terminach kursów posezonowych oraz o warunkach wynajęcia pociągów znajdują się na stronie internetowej: www.kolej.rewal.pl.

(mł)

Powróżą z książek

Stargard. Książnica Stargardzka zaprasza czytelników do udziału w wydarzeniu, organizowanym z okazji Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Potrwa ono od godz. 15 do 20.

To już 8. Ogólnopolska Noc Bibliotek. W tym roku odbędzie się ona pod hasłem „To się musi powieść…”. Z taką myślą także stargardzcy bibliotekarze przygotowali dla mieszkańców wiele atrakcji. „Randka w ciemno z … biblioteką” odbędzie się 1 października w tymczasowej siedzibie Książnicy Stargardzkiej przy ul. Wojska Polskiego 3. W programie m.in. wróżenie z książek, wystawa, rodzinne rozgrywki w ciemno i wirtualne zabawy.

(w)

Wspomnienie Ryszarda Riedla

Kołobrzeg. W piątek o g. 19 w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu zagra formacja Sebastian Riedel & Cree. W skład grupy, która przypomni postać Ryszarda Riedla, wchodzi grający na gitarze i harmonijce Sebastian Riedel, gitarzysta Bartłomiej Miarka, basista Lucjan Gryszka, zasiadający za perkusją Kuba Majerczyk i klawiszowiec Adam Lomania. Wstęp na koncert płatny. Bilety w cenie 100 zł dostępne w kasie RCK.

Przystanek Historia

Koszalin. W piątek o g. 17 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej”odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Przystanek Historia”. Tematem będzie „Polskie Państwo Podziemne 1939 – 1945”. Gościem spotkania będzie Maciej Frycz, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, współautor gry planszowej „Polskie Państwo Podziemne” oraz albumu komiksowego „39-45 Polskie Państwo Podziemne”. Wstęp wolny.

Weekend Seniora z Kulturą

Koszalin. W dniach 1-2 października seniorzy (60+) mogą za darmo obejrzeć wszystkie wystawy w siedzibie Muzeum przy ul. Młyńskiej i w Zagrodzie Jamneńskiej. Będą to ostatnie dni prezentowania wystawy „Horyzonty pejzażu. Nowe widzenie natury w malarstwie II połowy XX wieku”. Drugą propozycją dla seniorów jest udział w bezpłatnych warsztatach malarstwa petrykiwskiego, które poprowadzi Halyna Aleksieieva, ukraińska artystka i edukatorka artystyczna, obecnie mieszkająca w Koszalinie. Warsztaty malarstwa petrykiwskiego odbywały się będą w g. 11-13 i 13-15 – w sobotę 1 października w siedzibie Muzeum przy ul. Młyńskiej, a w niedzielę w Zagrodzie Jamneńskiej.

Hanza Jazz Festiwal

Koszalin. W piątek o g. 19 w ramach odbywającego się w Koszalinie Hanza Jazz Festiwalu odbędzie w sali widowiskowej CK105 koncert zespołów Groove Department z Niemiec i Givataim Big Band z Izraela. Wstęp wolny po okazaniu wejściówek, które są do pobrania z kasie. O g. 22, czyli tuż po koncercie, klub „Plastelina” zaprasza na jam session. W sobotę w ramach tego samego festiwalu, w sali widowiskowej pojawi się Marcin Wasilewski Trio.

Cyganka Aza

Darłowo. W piątek o g. 19 w Darłowskim Ośrodku Kultury rozpocznie się wyjątkowe, bo łączone wydarzenie. Mowa o połączeniu projekcji filmu „Cyganka Aza” z koncertem na żywo.

„Cyganka Aza” to niemy film z 1926 roku w reżyserii Artura Twardyjewicza, do którego inspirowana jazzem i rockiem muzykę stworzył Kwartet Jorgi, w skład którego wchodzi Waldemar Rychły. Fabuła filmu oparta została na motywach powieści „Chata za wsią” Józefa Ignacego Kraszewskiego. Wstęp wolny.

(pw)