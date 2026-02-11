Chór zaprasza do „Raju” Kaczmarskiego. Klasyka w nowym wydaniu

Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie nadał nowe życie klasyce. Fot. Chór PM

Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie na nowo zinterpretował znaną płytę „Raj” Przemysława Gintrowskiego, Jacka Kaczmarskiego i Zbigniewa Łapińskiego. Efekt pracy możemy obejrzeć na teledysku do utworu „Powrót”.

REKLAMA

„Raj” pierwotnie został zarejestrowany w maju 1980 roku podczas koncertu w Politechnice Gdańskiej. Był wydawnictwem podziemnym. Na portalu Presto przeczytamy, że „zawiera 17 piosenek, tworzących cykl ukazujący istnienie świata w wymiarze biblijnym, czyli od chwili jego stworzenia, aż po wydarzenia zapowiedziane w Apokalipsie św. Jana, Sąd Ostateczny i powrót do Raju”.

W 2008 roku album wzięli na warsztat Jacek Bończyk, Mirosław Czyyżykiewicz i Hadrian Filip Tąbecki.

To oni – oraz Baltic Neopolis Orchestra pod dyrekcją Emanuela Salvadora – towarzyszyli muzykom z Politechniki Morskiej, gdy w grudniu ub. roku podczas koncertu w Filharmonii w Szczecinie wyśpiewywali wersy Jacka Kaczmarskiego i poety Zbigniewa Herberta (autora trzech tekstów).

– Dla nas zmierzenie się z twórczością Jacka Kaczmarskiego to przede wszystkim ogromne wyzwanie emocjonalne. Ten materiał się nie tylko śpiewa, ten materiał się przeżywa. Sporo nas to kosztowało – opowiada „Kurierowi” Sylwia Fabiańczyk-Makuch, twórca i dyrygent Chóru PM. – Podczas przygotowywania występu nie brakowało zaskoczeń, ale i, przede wszystkim, ekscytacji.

Sylwia Fabiańczyk-Makuch przyznaje, że z punktu widzenia młodych osób sięgnięcie po utwory Jacka Kaczmarskiego ma wymiar edukacyjny. Nie jest to przecież topowy artysta dla pokolenia dzisiejszych studentów.

– Szczególnie uderzający był dla chórzystów utwór „Hiob”. Autor aranżu zaproponował, żeby w utworze „Rzeź niewiniątek” chórzyści wykrzykiwali imiona dzieci. Zapadła cisza. Myślałam, że ten pomysł nie przejdzie. Ale ostatecznie został zaakceptowany. Podczas wykonania utworu w filharmonii na niektórych twarzach pojawiły się łzy… – relacjonuje Sylwia Fabiańczyk-Makuch.

Teledysk powstał do kompozycji „Powrót”. Zrealizowała go ekipa z firmy Kamera Jazda. Obraz wprowadza nas w klimat, jaki panował w filharmonii podczas występu muzyków.

– Zarejestrowany jest cały koncert. W dobrej jakości. Wrzucimy go na streamingi, może powstanie z tego album. Chcielibyśmy powtórzyć ten koncert w Szczecinie – zdradza Sylwia Fabiańczyk-Makuch.

Jest jeszcze jedna informacja dotycząca śpiewaków z PM. Otóż Chór Żeński Politechniki Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Dominiki Mastalerczyk wyruszył na swój pierwszy konkurs i zdobył na nim II miejsce – Srebrne Pasmo na

XXI Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie w kategorii chórów akademickich. Politechnika Morska chwali się: „Chórowi akompaniował Marek Kwarta, będący także autorem aranżacji kolędy „Mizerna Cicha”, która skradła serca słuchaczy. W konkursie brało udział 21 chórów z całej Polski! Nasze dziewczyny zdobyły 89 punktów, co oznacza, że od Złotego Pasma dzielił je tylko 1 punkt”. ©℗

Alan SASINOWSKI

REKLAMA