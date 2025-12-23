Koncert w Filharmonii w Szczecinie. Świat chóru, świat Kaczmarskiego

Podczas koncertu w Filharmonii w Szczecinie Chór Politechniki Morskiej przełamał granice gatunków. Fot. Hubert GRYGELEWICZ

Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie zagrał w filharmonii koncert w ramach projektu „Wspólne Brzmienia – Raj Kaczmarskiego”. Przełamując granice gatunków, połączył muzykę chóralną i poezję śpiewaną.

– Intensywność emocji, jakie towarzyszyły temu koncertowi, była dla nas wszystkich niezwykle poruszająca – podkreśla Sylwia Fabiańczyk-Makuch, dyrygentka i założycielka chóru. – To efekt wspólnej pracy, zaufania i głębokiego zaangażowania całego zespołu. Na scenie powstała prawdziwa wspólnota – ludzi, głosów i emocji, które połączyły się w jedną opowieść o stworzeniu, upadku i nieustannym poszukiwaniu sensu.

Na scenie wystąpili Jacek Bończyk, Mirosław Czyżykiewicz, Hadrian Tabęcki, blisko 100-osobowy chór oraz Baltic Neopolis Orchestra. Całość za pulpitem dyrygenckim poprowadziła Sylwia Fabiańczyk-Makuch, a koncert otworzył specjalny występ gospodarzy – muzyczna niespodzianka a cappella przygotowana wyłącznie na tę okazję.

„To był wyjątkowy, metafizyczny wieczór, kiedy po 20 latach od naszej premiery zagraliśmy z Mirkiem Czyżykiewiczem i Hadrianem Tabęckim absolutnie niezwykły program legendarnych Kaczmarski/Gintrowski/Łapiński, w najlepszym możliwym Towarzystwie, czyli Chórem Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz Baltic Neapolis Orchestra. Niskie ukłony i wszelka wdzięczność należy się Sylwii Fabiańczyk-Makuch, która poprowadziła ten projekt od samego początku do wyśmienitego finalnego wieczoru. Jestem wdzięczny i wciąż wzruszony tym co się wydarzyło. Dla takich chwil naprawdę warto wciąż być. Dziękuję” – pisze w mediach społecznościowych Jacek Bończyk.

Koncert został dodatkowo wzmocniony przez rozbudowaną oprawę multimedialną, która dopełniała muzykę i słowo, nadając wydarzeniu formę wielowymiarowego widowiska.

– Tegoroczna edycja projektu zatytułowana „Raj Kaczmarskiego” ponownie udowodniła, że koncert może stać się przestrzenią głębokiego dialogu z widzem, a nie jedynie formą prezentacji muzyki – cieszy się Sylwia Fabiańczyk-Makuch.

Niedawno Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie nagrał nowy teledysk nawiązujący do lubianego amerykańskiego serialu „Przyjaciele” oraz coveru piosenki Beatlesów „With a little help from my firends” w wykonaniu Joe Cockera, coveru znanego z „Cudownych lat”. Produkcja nosi tytuł „I’ll be there for you with a little help for my friends”. Zaaranżował ją Jacek Sykulski, zrealizowała „Kamera Jazda”. ©℗

