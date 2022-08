Aleja Gwiazd po raz czwarty

After Blues, Danuta Błażejczyk czy Mieczysław Jurecki - to artyści, którzy zostaną uhonorowani podczas zbliżającej się uroczystości odsłonięcia Alei Gwiazd w Sorrento w Szczecinie. To już czwarta edycja tego wydarzenia.

Aleja Gwiazd to pomysł ludzi, którzy na co dzień związani są z restauracją Sorrento. To legendarny szczeciński lokal usytuowany przy ul. Mickiewicza 2, propagujący zasłużonych i wybitnych wykonawców polskiej muzyki rockowej. Od czterech lat organizowana jest tak zwana Aleja Gwiazd, podczas której artyści estradowi - nie tylko związani ze Szczecinem - odsłaniają swoje honorowe gwiazdy w ogródku Sorrento.

W tegorocznej edycji, która odbędzie się 20 sierpnia o godzinie 16 udział wezmą: Danuta Błażejczyk, która będzie obchodziła 50-lecie pracy artystycznej, Aleksandra Nieżychowska, zespół Hajduczki, After Blues, Piotr Kuźniak z Trubadurów. Sensacją wieczoru będzie niewątpliwie obecność Mieczysława Jureckiego - kompozytora i basisty Budki Suflera. On też odsłoni gwiazdę nieżyjącego lidera zespołu, Romualda Lipko. Pojawią się również goście specjalni: Anna Jurksztowicz oraz Maria Szabłowska.

Poza uroczystością odsłonięcia tablic-gwiazd każdy z zaproszonych i uhonorowanych muzyków wykona na scenie Sorrento kilka swoich utworów. Natomiast dzień po Alei Gwiazd, w poniedziałek 21 sierpnia o godzinie 13 organizatorzy zapraszają mieszkańców na wspólne odwiedziny grobu Henryka Fabiana, wokalisty Czerwono-Czarnych (zbiórka przed Sorrento).©℗

(aj)