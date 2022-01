Była barwna i prowokująca. Wraca spektakl z piosenkami Jędrusik

Znakomita wiadomość dla teatromanów! Na deski teatralne wraca spektakl pt. "Droga pani Kalino". To fikcyjna opowieść o przyjaźni pomiędzy aktorką Kaliną Jędrusik a prostą dziewczyną ze wsi – Wiolettą Wypych. Przedstawienie będzie można obejrzeć w środę (2 lutego) i czwartek o godz. 19 w Nowym Browarze w Szczecinie, gdzie obecnie występują, podczas przebudowa i rozbudowy Teatru Polskiego, aktorzy tej instytucji.

Historia w spektaklu (a zarazem opowieść o życiu Kaliny) opowiedziana jest przez listy i piosenki. W rolę wielkiej gwiazdy wciela się Małgorzata Iwańska. Towarzyszy jej zespół muzyczny w składzie: Krzysztof Baranowski, Maciej Marcinkowski, Janusz Jędrzejewski.

- Premiera spektaklu " Droga pani Kalino" odbyła się w Piwnicy przy Krypcie w 2007 roku. Później grałam go w Teatrze Polskim i po przerwie z ogromną radością do niego powracam - opowiada Małgorzata Iwańska. - Spektakl przyniósł mi wiele wspaniałych doznań tu w Szczecinie, jak i w Krakowie, Londynie, Berlinie i innych pięknych miejscach. Piosenki, które śpiewała Kalina Jędrusik, ciągle mają swą niezwykłą moc zarówno w strukturze tekstu, jak i muzyki. Sięga po nie wielu artystów. Postać Kaliny fascynowała i fascynuje wielu ludzi, o czym świadczą kolejne książki czy ostatnio zrealizowany film. Mnie przede wszystkim zachwyca jej odwaga w życiu prywatnym i zawodowym. Była niewątpliwie postacią barwną, prowokującą, inspirującą. Miała w sobie też coś z tęsknoty za " czymś co nie chce przyjść ". To COŚ również mnie porusza.

(MON)