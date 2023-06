Bubliczki i muzyczna parada. Święto Muzyki już w środę

Święto Muzyki już w środę - 21 czerwca! tego dnia Filharmonia Szczecińska wyjdzie z muzyką w przestrzeń miejską. Podczas muzycznej parady, która ruszy o godz. 17, uczestnicy odwiedzą muzyczne stacje, reprezentujące kultury muzyczne różnych krajów. A na finał w Ogrodach Śródmieście o 20 zagra zespół Bubliczki!

Najkrótsza noc w roku to okazja do muzycznej zabawy. Róbcie muzykę! Faites de la musique! – takie hasło przyświeca Świętu Muzyki, wydarzeniu obchodzonym od 42 lat na całym świecie. To dzień, którego celem jest wspólne cieszenie się muzyką w przestrzeni miejskiej.

- W tym roku, 21 czerwca, zapraszamy do wspólnego świętowania podczas muzycznej parady, która rozpocznie się w Filharmonii, a zakończy w Ogrodach Śródmieście, gdzie czeka nas huczny finał – koncert zespołu Bubliczki - zachęcają organizatorzy wydarzenia. - Najbardziej wybuchowy zespół folkowy w kraju porwie nas do tańca bałkańskimi rytmami. Parada muzyczna przejdzie przez znane miejsca Szczecina, gdzie będziemy przenosić się do różnych zakątków świata, w szczególności do: Irlandii, Ukrainy, Ameryki i Polski.

Każdy przystanek będzie barwnym elementem, który stworzy mozaikę prezentującą wiele kultur muzycznych. Będzie to prawdziwa uczta dla zmysłów, podczas której można posłuchać różnorodnych gatunków muzycznych, poczuć rytm i atmosferę różnych państw.

- Tegoroczne Święto Muzyki powstaje dzięki fantastycznym wolontariuszom, którzy z pasją i zaangażowaniem tworzą niezapomniany klimat tego wydarzenia - podkreślają organizatorzy. - Zapraszamy do wspólnego świętowania i cieszenia się dźwiękami w niecodzienny sposób. Tego dnia muzyka stanie się dostępna dla każdego mieszkańca Szczecina! Nie może Was zabraknąć.

Harmonogram przemarszu: g. 17:00 Filharmonia w Szczecinie – Orkiestra Akordeonowa "Szczecin Accordion Band", g. 17.25 plac Solidarności – Zespół „Moja Ukraina”, 17.45 plac Żołnierza Polskiego – Zespół Seniorita działający przy Filharmonii w Szczecinie, g. 18.05 plac Adamowicza – Zespół Tańca Irlandzkiego Sedinum Celticum, g. 18.30 plac Grunwaldzki – Orkiestra Dęta „Szczecińska Trzynastka”, g. 19 Ogrody Śródmieście – Studio Tańca Anna Kowalska, Akademia Tańca DK Dance. W Ogrodach Śródmieście, poza innymi atrakcjami, czeka huczny finał - o g. 20 zespół Bubliczki zachęci gości do tańca bałkańskimi rytmami. (K)