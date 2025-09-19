Piątek, 19 września 2025 r. 
REKLAMA 23 szczecin
REKLAMA

Baltic Neopolis Orchestra zaprasza. To będzie „parapetowy” koncert

Data publikacji: 19 września 2025 r. 13:48
Ostatnia aktualizacja: 19 września 2025 r. 13:48
Baltic Neopolis Orchestra zaprasza. To będzie „parapetowy” koncert
Baltic Neopolis Orchestra w nowej siedzibie. Wszyscy w dobrych humorach… Fot. BNO  

Baltic Neopolis Orchestra zaprasza w progi własnej, wyczekiwanej od lat siedziby. Orkiestra rozpoczyna nowy rozdział w swojej historii. Po 17 latach koncertowania bez własnej siedziby zespół od tej jesieni będzie miał stałą bazę w Bałtyckim Porcie Kultury na Łasztowni. Koncert „Dobry wieczór w BPK! Baltic Neopolis Orchestra. Inauguracja” odbędzie się w piątek, 19 września o godz. 19:30.

Bałtycki Port Kultury to nowa przestrzeń, która ożywi Łasztownię – historyczne serce przemysłowego Szczecina. Budynek, w którym dziś mieści się BPK, ma długą i ciekawą historię. Powstał jako część zaplecza gospodarczego portu i przez wiele lat pełnił funkcję cielętnika. Po okresie zapomnienia budynek zyskał zupełnie nowe przeznaczenie. Przekształcony z miejsca pracy i przemysłu w przestrzeń dedykowaną kulturze, symbolicznie wpisuje się w proces przemiany Łasztowni – z zaplecza portowego w jeden z najdynamiczniej rozwijających się i najbardziej kreatywnych obszarów Szczecina.

Dzisiejszy Bałtycki Port Kultury oferuje przestrzenie do organizacji koncertów, wystaw, warsztatów, spotkań artystycznych i wydarzeń edukacyjnych. Dzięki elastycznej aranżacji wnętrz możliwa jest realizacja zarówno kameralnych koncertów, jak i większych przedsięwzięć kulturalnych. To miejsce otwarte dla profesjonalnych artystów i dla społeczności lokalnej – mieszkańców, którzy mogą brać udział w wydarzeniach i współtworzyć życie kulturalne miasta.

Już tej jesieni Bałtycki Port Kultury zacznie tętnić życiem, stając się nowym centrum wydarzeń artystycznych w Szczecinie, miejscem spotkań dla twórców i miłośników sztuki z całego regionu, a zarazem przykładem twórczej adaptacji przestrzeni postindustrialnej, która zyskuje drugie życie w zupełnie nowym wymiarze.

Podczas koncertu 19 września publiczność usłyszy dzieła skomponowane specjalnie dla Baltic Neopolis Orchestra przez wybitnych polskich twórców, a także utwory, które od lat towarzyszą orkiestrze i kształtują jej artystyczną tożsamość. Na scenie pojawią się także zaprzyjaźnieni z orkiestrą artyści, którzy współtworzyli jej artystyczną drogę i od lat wspierają jej rozwój.

Koncert inauguracyjny odbędzie się w piątek, 19 września o godz. 19:30 w Bałtyckim Porcie Kultury (ul. Wendy 1-3, 70-655 Szczecin, obok Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia). Bilety dostępne są na stronie biletomat.pl.

Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra, a partnerem głównym – Miasto Szczecin. Koncert dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(K)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

23 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję