Baltic Neopolis Orchestra zaprasza. To będzie „parapetowy” koncert

Baltic Neopolis Orchestra w nowej siedzibie. Wszyscy w dobrych humorach… Fot. BNO

Baltic Neopolis Orchestra zaprasza w progi własnej, wyczekiwanej od lat siedziby. Orkiestra rozpoczyna nowy rozdział w swojej historii. Po 17 latach koncertowania bez własnej siedziby zespół od tej jesieni będzie miał stałą bazę w Bałtyckim Porcie Kultury na Łasztowni. Koncert „Dobry wieczór w BPK! Baltic Neopolis Orchestra. Inauguracja” odbędzie się w piątek, 19 września o godz. 19:30.

Bałtycki Port Kultury to nowa przestrzeń, która ożywi Łasztownię – historyczne serce przemysłowego Szczecina. Budynek, w którym dziś mieści się BPK, ma długą i ciekawą historię. Powstał jako część zaplecza gospodarczego portu i przez wiele lat pełnił funkcję cielętnika. Po okresie zapomnienia budynek zyskał zupełnie nowe przeznaczenie. Przekształcony z miejsca pracy i przemysłu w przestrzeń dedykowaną kulturze, symbolicznie wpisuje się w proces przemiany Łasztowni – z zaplecza portowego w jeden z najdynamiczniej rozwijających się i najbardziej kreatywnych obszarów Szczecina.

Dzisiejszy Bałtycki Port Kultury oferuje przestrzenie do organizacji koncertów, wystaw, warsztatów, spotkań artystycznych i wydarzeń edukacyjnych. Dzięki elastycznej aranżacji wnętrz możliwa jest realizacja zarówno kameralnych koncertów, jak i większych przedsięwzięć kulturalnych. To miejsce otwarte dla profesjonalnych artystów i dla społeczności lokalnej – mieszkańców, którzy mogą brać udział w wydarzeniach i współtworzyć życie kulturalne miasta.

Już tej jesieni Bałtycki Port Kultury zacznie tętnić życiem, stając się nowym centrum wydarzeń artystycznych w Szczecinie, miejscem spotkań dla twórców i miłośników sztuki z całego regionu, a zarazem przykładem twórczej adaptacji przestrzeni postindustrialnej, która zyskuje drugie życie w zupełnie nowym wymiarze.

Podczas koncertu 19 września publiczność usłyszy dzieła skomponowane specjalnie dla Baltic Neopolis Orchestra przez wybitnych polskich twórców, a także utwory, które od lat towarzyszą orkiestrze i kształtują jej artystyczną tożsamość. Na scenie pojawią się także zaprzyjaźnieni z orkiestrą artyści, którzy współtworzyli jej artystyczną drogę i od lat wspierają jej rozwój.

Koncert inauguracyjny odbędzie się w piątek, 19 września o godz. 19:30 w Bałtyckim Porcie Kultury (ul. Wendy 1-3, 70-655 Szczecin, obok Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia). Bilety dostępne są na stronie biletomat.pl.

Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra, a partnerem głównym – Miasto Szczecin. Koncert dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(K)