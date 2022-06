Artyści Teatru Polskiego w ostatnich spektaklach przed urlopem. Mamy zaproszenia!

W najbliższych dniach artyści szczecińskiego Teatru Polskiego wystąpią w spektaklu pt."Noc kolorowych chmur”, który będzie ostatnim w repertuarze tego sezonu artystycznego. Jeszcze zatem tylko w czwartek (9 czerwca), piątek, sobotę i niedzielę można się wybrać na to przedstawienie (do Nowego Browaru, gdzie odbywają się spektakle podczas przebudowy TP), na godz. 19 każdego dnia, a potem ekipa teatralna rozpoczyna urlop. Spokojnie, przerwa urlopowa potrwa tylko do 18 sierpnia, bo już od 19 sierpnia będzie się można wybrać choćby na komedię pt. "Kolacja dla głupca", w której zagrają m.in. Michał Janicki i Adam Dzieciniak.

Powróćmy do tego najbliższych dni. "Noc kolorowych chmur” to muzyczne przedstawienie przypominającego epokę big-beatu. Na spektakl składają się przeboje takich gwiazdorskich wykonawców, jak: Karin Stanek, Helena Majdaniec, Ada Rusowicz, Czesław Niemen, Krzysztof Klenczon, Filipinki, Skaldowie, Czerwone Gitary, Trubadurzy i inni. Te właśnie piosenki, w wykonaniu ulubieńców publiczności, choćby Olka Różanka, Piotra Bumaja czy Marty Uszko (wszyscy ci aktorzy są zdobywcami nagród w naszym plebiscycie teatralnym pn. Bursztynowy Pierścień). Świetna zabawa - gwarantowana!

Mamy dwa podwójne zaproszenia na spektakle - po jednym na piątkowy i niedzielny. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.spektakl. Na SMS-y czekamy tylko 10 czerwca. Zaproszenie na piątkowy spektakl otrzyma osoba, które najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 11, natomiast na niedzielny - osoba, która najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 12, Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

(MON)