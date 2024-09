Artyści otwierają swoje pracownie. Rusza kolejna edycja święta sztuki

Od piątku można zwiedzać pracownie artystyczne lokalnych twórców oraz wziąć udział w przygotowanych przez nich zajęciach. Ruszyła właśnie 4. edycja Otwartych Pracowni i Warsztatów. Fot. Agata JANKOWSKA

Prawie 80 wydarzeń artystycznych: warsztaty, wystawy, wernisaże czy spacery miejskie. Przez najbliższy tydzień szczecinianie mogą uczestniczyć w czwartej edycji Otwartych Pracowni i Warsztatów - inicjatywie, która ma promować lokalną sztukę i artystów, a mieszkańcom dać szansę na rozwijanie swoich pasji.

Wydarzenie zainaugurowano w czwartek spotkaniem artystów i mieszkańców w ogrodzie Willi Lentza. Poza oficjalnym otwarciem i przemówieniami organizatorów: Rafała Bajeny i Jagody Kimber, dyrektorki Willi Lentza, goście mogli posłuchać koncertów Impression Saxophone Ensamble oraz Tytus Łajdecki Trio. O znaczeniu kultury dla Szczecina opowiedział także raper Łona. Zaznaczył, że szczecińska kultura jest w kryzysie, ale potencjał lokalnych artystów i inicjatyw jest ogromny i należy go wykorzystać i docenić. Imprezę otwarcia kontynuowano w Trafostacji Sztuki. Tam odbył się wernisaż wystawy Maxa Cegielskiego i Janka Simona "One man does not rule a nation", koncert zespołu Kiloff. Kilka wystaw pokazano też w sąsiedniej galerii Selsin.

Od piątku 20 września mieszkańcy mogą zwiedzać pracownie artystyczne na terenie miasta, poznać szczecińskich artystów czy wziąć udział w warsztatach. W tym roku w programie zapowiedziano ponad 80 wydarzeń. Otwarte zostaną zarówno historyczne pracownie, jak i te niedawno powstałe. Celem wydarzenia jest integracja mieszkańców i środowiska artystycznego oraz zwrócenie uwagi na to, jak ważną częścią budowania lokalnej społeczności i innowacyjności miasta jest kultura. W tym roku organizatorzy Otwartych Pracowni i Warsztatów chcą skupić się na rozwoju kreatywności wśród dzieci i młodzieży.

Swoje pracownie otworzą między innymi: Andrzej "Graba" Grabowiecki (pracownia fotograficzna "Altana 1893"), Minifot, Liceum Plastyczne, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Marta Sendłak (Pracownia Kamienica), Ireneusz Skoczka (pracownia gitar klasycznych), Stanisław Biżek, Akademia Sztuki, Pleciuga i wielu innych. Wydarzenie potrwa do 29 września, a cały program dostępny jest na stronie https://www.facebook.com/Pracownie.Szczecin/events.

Artyści organizują ponadto liczne aktywności dla mieszkańców. Warsztaty kreatywne (malarskie, muzyczne, ceramiczne, szycie, wspólne rysowanie i wiele innych) mają rozbudzić nowe pasje lub dać zwyczajnie okazję do spróbowania czegoś nowego:

- Każdy, w różnym wieku znajdzie coś dla siebie. Na przykład Liceum Plastyczne przygotowuje w godzinach porannych warsztaty. Jest dużo spotkań, które oferują zajęcia próbne – grupa Bloco Pomerania organizuje próbę, można będzie ich posłuchać, a dodatkowo, jeśli ktoś zechce pograć na bębnach, to taka możliwość też będzie. Nie zabraknie zajęć z malarstwa i rzeźby w języku angielskim czy z tworzenia biżuterii w języku hiszpańskim. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. W sobotę i niedzielę będzie okazja do zwiedzania pracowni, a od poniedziałku do piątku będą już dostępne różne zajęcia i aktywności dla różnych grup wiekowych - mówił Rafał Bajena w rozmowie z "Kurierem Szczecińskim". ©℗

