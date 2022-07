Artur Rojek na Letnich Brzmieniach

Już 2 sierpnia odbędzie się pierwszy z serii koncertów plenerowych pn. Letnie Brzmienia, na szczecińskiej Łasztowni. Wtedy wystąpi Artur Rojek – o godz. 20. Można wygrać bilety na to wydarzenie!

Wspomniany artysta to lider, kompozytor, autor tekstów, wokalista, promotor. Przez 20 lat był frontmanem grupy Myslovitz, jednego z najbardziej popularnych zespołów w Polsce, z którym dowiódł, że można pogodzić ambitne granie inspirowane zachodnią alternatywą z masowo czytelną formułą popowego przeboju. W 2014 roku ukazała się jego solowa płyta „Składam się z ciągłych powtórzeń”. Wydawnictwo pokryło się dwukrotną platyną, a płyta otrzymała Fryderyka w kategorii „album roku”. W serwisach streamingowych jest już dostępny nowy singiel gwiazdy Letnich Brzmień, zatytułowany „Pusty”. Piosenka to efekt współpracy Rojka z CatchUp i Magierą. To pierwsza nowość od Artura Rojka od czasu płyty „Kundel”.

Letnie Brzmienia to ogólnopolska trasa koncertowa topowych polskich artystek i artystów. Serię koncertów na Łasztowni otworzy wspomniany Artur Rojek, 3 sierpnia wystąpią: Kortez oraz Mitch & Mitch Con Il Loro Gruppo Etereofonico, zaś cykl zamknie – 4 sierpnia – występ Sobla. Bilety na koncerty są dostępne w sprzedaży na: www.letniebrzmienia.pl.

Mamy dwa podwójne zaproszenia na koncert Artura Rojka. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.koncert. Na SMS-y czekamy tylko 22 lipca. Zaproszenie otrzymają osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12.30. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

(MON)