Anna Drywa i Bożena Smółka nagrodzone na międzynarodowej wystawie w Atenach

Kilku artystów z Malachitu na wystawie w Grecji. Fot. Malachit

Grupa Plastyczna Malachit, działająca przy Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie, odniosła znaczący sukces podczas finału 35. Międzynarodowej Wystawy Sztuki FISAIC, Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Artystycznych i Intelektualnych Kolejarzy, który odbył się 11 – 14 czerwca w Atenach. W tym prestiżowym wydarzeniu uczestniczyli artyści z dziewięciu krajów Europy, prezentując swoje prace malarskie, graficzne i artystyczne w sześciu kategoriach konkursowych.

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Wyjazd do Grecji odbył się podczas trwania ArtFestiwalu w Stargardzie. Część artystów Malachitu prezentowała wówczas swoje prace w wieży ciśnień, kilku pojechało do Aten.

– Nasza grupa liczy 11 osób – informowała Maria Magdalena Proskurowska w wieży ciśnień. – Kilku naszych członków pojechało do Grecji na finał FISAIC.

Stargardzcy twórcy wrócili stamtąd z cennymi nagrodami i wyróżnieniami. Anna Drywa zdobyła brązowy medal oraz trzecie miejsce w Europie w kategorii o tematyce kolejowej za pracę „Rhythm of the Journey”.

– To efekt wspólnej drogi z grupą malarską Malachit z Dom Kultury Kolejarza Stargard i wsparcia Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”, które umożliwiło mi udział w tym konkursie – komentuje na swoim fejsbuku Anna Drywa. – Jestem wdzięczna.

Z kolei Bożena Smółka została wyróżniona przez międzynarodowe jury w kategorii techniki mieszanej za witraż „Maszkaron”.

– Kiedy usłyszałam swoje nazwisko, serce zabiło mi mocniej – mówi artystka. – Wśród tak wielu artystów z różnych krajów zostałam wyróżniona, zdobywając „VI Wyróżnienie” za pracę pt. „Maszkaron”. Jest to witraż wykonany przeze mnie w Pracowni witrażu „Beau verre” pod czujnym okiem Pani Małgorzaty Jańczak.

Nagrody i wyróżnienia wręczał prezydent FISAIC Kurt Neuwirth. Międzynarodowa Wystawa Sztuki FISAIC uznawana jest za jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych środowisk kolejarskich w Europie. Uczestnicy mają okazję nie tylko prezentować swoje dzieła, ale również wymieniać doświadczenia i nawiązywać kontakty z twórcami z różnych krajów.

Podczas pobytu w Atenach członkowie grupy Malachit uczestniczyli w uroczystym otwarciu wystawy, spotkaniach integracyjnych z artystami z całej Europy oraz w gali finałowej, podczas której wręczono nagrody i wyróżnienia. Wyjazd stargardzkiej delegacji został wsparty przez Miasto Stargard oraz TBS. Wystawę nagrodzonych i wyróżnionych prac można oglądać w ateńskiej galerii do 4 lipca.

Międzynarodowa Wystawa Sztuki organizowana jest przez FISAIC – Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Artystycznych i Intelektualnych Kolejarzy. Organizacja od 1952 roku promuje działalność kulturalną oraz integrację środowisk kolejarskich różnych narodów. ©℗

Wioletta MORDASIEWICZ

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