Aleja Gwiazd w Sorrento. Statuetki dla muzyków i tekściarzy [GALERIA]

Foto: Krzysztof Żurawski

Było bluesowo i rock’n’rollowo podczas tegorocznej, szóstej edycji Alei Gwiazd. W jej trakcie wyróżniającym się artystom, znanym nie tylko ze szczecińskiej sceny, wręczono honorowe statuetki.

Decyzją organizatorów w tym roku uhonorowano Janusza Kondratowicza – dziennikarza, poetę, satyryka i autora tekstów piosenek. Ponadto zespół „Free Blues Band” i Krzysztofa Baranowskiego – kierownika muzycznego w Teatrze Polskim oraz Rafała Podrazę – dziennikarza, poetę, autora tekstów piosenek, dramaturga, jurora konkursów muzycznych dla dzieci i młodzieży w kraju i za granicą. Wyróżnieni otrzymali specjalne statuetki oraz odsłonięto pamiątkowe tablice w Alei Gwiazd znajdującej się na terenie Willi „Sorrento” gdzie funkcjonuje również unikalne Muzeum Big Beatu. Osobiście swoje statuetki odebrali i gwiazdy odsłonili zespół „Free Blues Band”, Krzysztof Baranowski oraz Rafał Podraza. W imieniu nieżyjącego Janusza Kondratowicza gwiazdę odsłonił jego przyjaciel Leszek Szopa, który przypomniał muzyczną karierę Kondratowicza: był on autorem tekstów piosenek m.in. dla takich zespołów i wykonawców jak Czerwono-Czarni, Czerwone Gitary, Anna Jantar, Krzysztof Klenczon, Halina Frąckowiak, Zdzisława Sośnicka, Irena Jarocka, Irena Santor, Krzysztof Krawczyk, Jacek Lech, Urszula Sipińska, Gayga, Shazza, Jamrose, Kasia Lesing, Top One, Rezerwat, No To Co i Trubadurzy. Imprezę uświetniły muzycznie zespoły „Gryftone” oraz „Luz Blues”. Zagrał również wyróżniony „Free Blues Band”, w którego wykonaniu zebrani usłyszeli standard „Mad Love”. Warto zaznaczyć, że w swoim instrumentarium FBB wykorzystuje organy Hammonda, które nadają zespołowi specyficznego brzmienia.

Krzysztof ŻURAWSKI