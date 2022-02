Akademia siostrzeństwa w Kanie. Warsztaty i dyskusja przy stole

W szczecińskim Teatrze Kana w ramach kolejnej odsłony projektu „ona/jej – akademia siostrzeństwa” odbędą się dwa wyjątkowe wydarzenia. W sobotę o godz. 11 rozpoczną się warsztaty „Granice – spotkanie z asertywnością”, natomiast o godz. 18 – spotkanie z literaturą Rebeki Solnit i dyskusja, w formule zwanej long table, na temat książki „Matka wszystkich pytań”.

Projekt „ona/jej – akademia siostrzeństwa” to cykl spotkań dla młodych osób z doświadczeniem życia jako kobieta – dziewczyn, młodych kobiet, osób trans i niebinarnych. Zapisać się na nie można pod adresem: paularudz@kana.art.pl.

Czego będą dotyczyły weekendowe warsztaty?

– Czasami dostrzegamy ją jadąc komunikacją miejską, kiedy indziej zgadzając się na udział w imprezie pomimo zmęczenia albo gryząc się w język „bo nie wypada”. Czym jest nasza wewnętrzna niezgoda, jak o niej mówić i gdzie szukać jej przyczyn. O tym wszystkim porozmawiamy podczas warsztatu dotyczącego asertywności, który poprowadzi Iza Gawęcka – informuje Paula Rudź z Kany.

Późnym popołudniem w Kanie odbędzie się spotkanie wokół książek wspomnianej autorki, w tym najnowszej, wydanej po polsku, pt. „Matka wszystkich pytań”.

– Long table to demokratyczna forma rozmów przy stole, w ramach której każda obecna osoba może zabrać głos w dowolnym momencie – informuje P. Rudź. – Najnowsza książka Rebeki pt. „Matka wszystkich pytań” zaprasza do dyskusji o wadze poszczególnych głosów w przestrzeni publicznej. Solnit, autorka ponad dwudziestu książek z pogranicza socjologii, antropologii i polityki, zastanawia się w niej nad miejscem osób z doświadczeniem życia jako kobieta w codziennej debacie, ​traktując jednocześnie prawo do bycia wysłuchaną i usłyszaną jako jedno z największych bogactw współczesnego świata.

(MON)