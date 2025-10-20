10-lecie Festiwalu Euromusicdrama. Muzyka teatralna w roli głównej

Muzyka teatralna królowała w miniony weekend w Szczecinie za sprawą Festiwalu Euromusicdrama, którego jubileuszowa dziesiąta edycja miała szczególny charakter. Spektakle i koncerty odbyły się w Teatrze Polskim, Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba oraz Teatrze Kameralnym.

Podczas inauguracji wydarzenia w Teatrze Polskim dyrektor Adam Opatowicz powiedział, że muzyka teatralna zwykle nie funkcjonuje w oderwaniu od sztuk teatralnych, a szkoda, bo często są to bardzo piękne utwory. Dodał, że ten festiwal daje okazję, żeby skupić się właśnie na nich.

„Świat dźwięku to przestrzeń, która w teatrze niesie emocje, symbole i znaczenia. To warstwa, bez których przeżywanie wspaniałych kreacji aktorskich mogłoby nie być pełne – napisał w liście do organizatorów i uczestników Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. – Festiwal Euromusicdrama z każdym rokiem staje się wydarzeniem dostrzeganym w Europie.

Piątkowy wieczór był przepełniony muzyką teatralną francuskiego kompozytora Oliviera Penarda. Wykonali ją znakomici soliści Jean Marc Fessard (klarnet) i Orlando Bass (fortepian) z towarzyszeniem Baltic Neopolis Orchestra. Muzyka świetnie uzupełniała się z tekstem scenicznym spektaklu „Świt wolności”, w którym wystąpili Patrycja Fessard i Mirosław Kupiec. Publiczność poznawała koleje losów Evy Peron, argentyńskiej działaczki społecznej na rzecz kobiet, najuboższych, robotników oraz dzieci. Jako żona prezydenta Juana Perona stworzyła fundację zajmującą się budową szpitali, szkół i domów. Była bardzo popularna w Argentynie. Historię życia Evity znakomicie oddawała pełna dramaturgii muzyka Oliviera Pennarda, łącząca ze sobą brzmienia z różnych gatunków. Szczególnie poruszający był utwór utrzymany w rytmie tanga, który przenikały jazzowe frazy. Publiczność doceniła muzyczno-słowny spektakl Patrycji Fessard w reżyserii Michała Janickiego długimi owacjami.

W sobotni wieczór w Bazylice Archikatedralnej zagrał duet: Armand Witold (klarnet) i Marco Jimenez (organy). W wykonaniu młodych muzyków publiczność usłyszała utwory muzyki klasycznej, takich kompozytorów, jak: Henri Rabaud, Henri Messager, Charles-Marie Widor, Wolfgang Amadeusz Mozart. O kompozycjach zaś opowiadał dyrektor festiwalu Jean Marc Fessard.

W programie niedzielnej odsłony Festiwalu Eromusicdrama było wydarzenie na pograniczu muzyki i sztuki teatralnej, czyli koncert inscenizowany w Teatrze Kameralnym. „Sześć Romansów dla Marii” to spektakl poświęcony Marii Szymanowskiej, polskiej pianistce i pierwszej kobiecie kompozytorce z XIX w. Podczas jednego z jej światowych koncertów wśród publiczności był młody Fryderyk Chopin.

Tradycyjnie już podczas Festiwalu Euromusicdrama oprócz koncertu i spektakli, nie zabrakło wydarzeń towarzyszących i warsztatów, adresowanych do młodych instrumentalistów, które poprowadzili profesjonalni muzycy i dydaktycy.

Festiwal Patronatem Honorowym objęli: Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Piotr Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin. Patronat medialny: Kurier Szczeciński. ©℗

Elżbieta KUBERA

