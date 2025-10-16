Jubileuszowa edycja Euromusicdrama. Muzyka w teatrze

Festiwal Euromusicdrama, koncert w Filharmonii w 2022 r. Jean-Marc Fessard (klarnet) Fot. Dariusz GORAJSKI

Festiwal Euromusicdrama, poświęcony muzyce teatralnej jest uznanym projektem artystycznym Teatru Kameralnego w Szczecinie. To coroczne wydarzenie obchodzi właśnie swój pierwszy jubileusz – dziesiątą edycję.

Począwszy od 2015 roku każda edycja festiwalu miała znaczące wydarzenie muzyczno-teatralne. Odbyło się wiele niezapomnianych spektakli i koncertów inscenizowanych. Warto tu wspomnieć wydarzenie w Studiu Koncertowym S1 Polskiego Radia Szczecin, a także w Teatrze Polskim czy w Filharmonii Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Tegoroczny koncert inscenizowany zaplanowano w Teatrze Polskim, zaś koncert młodych muzyków w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba.

W ciągu dziesięciu lat Festiwal Euromusicdrama dostarczył szczecińskiej publiczności i melomanom niezapomnianych artystycznych wrażeń, a młodym adeptom instrumentalistyki – cennych doświadczeń. Stało się to możliwe dzięki współpracy z nauczycielami akademickimi. Swoje wykłady mistrzowskie poprowadzili: prof. Akademii Sztuki dr hab. Piotr Piechocki, dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie, prof. dr hab. Grzegorz Wieczorek z Akademii Muzycznej z Gdańska, prof. dr hab. Roman Widaszek z Akademii Muzycznej z Katowic, profesor kompozycji Konserwatorium z Tel Awiwu Anna Segal czy prof. Piotr Pławner. Muzycy koncertowali m.in. z gwiazdami muzyki klasycznej i z uznanymi orkiestrami z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie i Baltic Neopolis Orchestra.

Jak podkreślają organizatorzy tegoroczna edycja festiwalu to okazja do zaprezentowania niezwykłych brzmień francuskiego kompozytora muzyki teatralnej Oliviera Penarda. Zabrzmi ona ze sceny Teatru Polskiego podczas spektaklu „Świt wolności” poświęconego Evicie Perón, argentyńskiej aktorce, która walczyła o prawa kobiet, m.in. o prawo do głosowania. Oliver Penard skomponował muzykę specjalnie do tego spektaklu.

Koncert inscenizowany w Teatrze Kameralnym, tym razem poświęcony będzie Marii Szymanowskiej, polskiej pianistce i pierwszej kobiecie kompozytorce z XIX w. Podczas jednego z jej światowych koncertów wśród publiczności był młody Fryderyk Chopin. „Sześć Romansów dla Marii” to wydarzenie na pograniczu koncertu i sztuki teatralnej. Na fortepianie zagra znany brytyjski pianista Orlando Bass, zaś w rolę przyjaciela kompozytorki Johanna Wolfganga von Goethego wcieli się znany szczeciński aktor Michał Janicki.

Ponadto w Bazylice Archikatedralnej zagra duet: Armand Witold (klarnet) i Marco Jimenez (organy). W wykonaniu młodych wirtuozów zabrzmią utwory „Solo de Concours” na klarnet i organy kompozytorów, takich jak: Henri Rabaud, Henri Messager, Charles-Marie Widor, Wolfgang Amadeusz Mozart. O kompozycjach zaś opowie dyrektor festiwalu Jean Marc Fessard.

Tradycyjnie już, oprócz koncertu i spektaklu, odbywać się będą wydarzenia towarzyszące, adresowane do młodych muzyków: sympozja, warsztaty, które od strony merytorycznej opracowuje Patrycja Fessard, kierownik literacki festiwalu. Dyrektorem artystycznym Festiwalu Euromusicdrama jest wybitny muzyk oraz kompozytor muzyki teatralnej Jean-Marc Fessard, który zaprosił do udziału wybitnych artystów: Orlando Bass, Marco Jimenez, Bruno Letort, Philippe Leloup, Diana Ligeti, Jennifer Fichet, Baltic Neopolis Orchestra i wielu znakomitych artystów. Bogaty, czterodniowy program jubileuszowego festiwalu zrealizowany został we współpracy z muzykami i kompozytorami współpracującymi z Festiwalem.

Festiwal Patronatem Honorowym objęli: Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Piotr Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin. Patronat medialny: Kurier Szczeciński.

Elżbieta KUBERA

Program Festiwalu Euromusicdrama'2025

16 października warsztaty dla młodzieży "Muzyka Teatralna" - odsłona druga

17 października, godz. 19 - Teatr Polski: premiera spektaklu „Świt wolności” Patrycji Fessard o Evicie Perón, aktorce walczącej o prawa kobiet w Argentynie. Kompozytorem muzyki, jest francuski, znany kompozytor muzyki teatralnej Olivier Penard. Wieczór muzyki teatralnej w wykonaniu wybitnych muzyków i aktorów w reżyserii Michała Janickiego.

18 października, godz. 20 - Bazylika Archikatedralna św. Jakuba: koncert duetu: Armand Witold (klarnet) i Marco Jimenez (organy). W wykonaniu młodych wirtuozów zabrzmią utwory: „Solo de Concours” na klarnet i organy kompozytorów,takich jak: Henri Rabaud, Henri Messager, Charles-Marie Widor, Wolfgang Amadeus Mozart.

19 października, godz. 17 - Teatr Kameralny: sztuka przypominająca sylwetkę Marii Szymanowskiej, jednej z pierwszych polskich kobiet kompozytorek. „Sześć Romansów dla Marii” to wydarzenie na pograniczu koncertu i sztuki teatralnej. Wykonawcy: uznany pianista Orlando Bass oraz znakomity aktor Michał Janicki (w roli przyjaciela kompozytorki Johanna Wolfganga von Goethego)

