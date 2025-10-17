Festiwal Euromusicdrama. Teatr, muzyka i nieprzeciętne kobiety

Festiwal Euromusicdrama, poświęcony muzyce teatralnej, jest uznanym projektem artystycznym Teatru Kameralnego w Szczecinie. To coroczne wydarzenie obchodzi właśnie swój pierwszy jubileusz – dziesiątą edycję.

REKLAMA

W ciągu dziesięciu lat Festiwal Euromusicdrama dostarczył szczecińskiej publiczności i melomanom niezapomnianych artystycznych wrażeń, a młodym adeptom instrumentalistyki – cennych doświadczeń. Stało się to możliwe dzięki współpracy z nauczycielami akademickimi.

A co zobaczymy w ten weekend?

W piątek o g. 19 w Teatrze Polskim rozpocznie się premiera spektaklu „Świt wolności” Patrycji Fessard o Evicie Perón, aktorce walczącej o prawa kobiet w Argentynie. Kompozytorem muzyki jest francuski, znany kompozytor muzyki teatralnej Olivier Penard. Wieczór muzyki teatralnej w wykonaniu wybitnych muzyków i aktorów w reżyserii Michała Janickiego.

W sobotę o g. 20 przeniesiemy się do Bazyliki Archikatedralnej św. Jakuba. Zagra duet: Armand Witold (klarnet) i Marco Jimenez (organy). W wykonaniu młodych wirtuozów zabrzmią utwory: „Solo de Concours” na klarnet i organy kompozytorów,takich jak: Henri Rabaud, Henri Messager, Charles-Marie Widor, Wolfgang Amadeus Mozart.

W niedzielę o g. 17 w Teatrze Kameralnym obejrzymy sztukę przypominająca sylwetkę Marii Szymanowskiej, jednej z pierwszych polskich kobiet kompozytorek. „Sześć Romansów dla Marii” to wydarzenie na pograniczu koncertu i sztuki teatralnej. Wykonawcy: uznany pianista Orlando Bass oraz znakomity aktor Michał Janicki (w roli przyjaciela kompozytorki Johanna Wolfganga von Goethego)

(as)

REKLAMA