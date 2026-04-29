1,7 mln zł wsparcia dla kultury. Pieniądze trafią do trzech instytucji

Do instytucji kultury w Szczecinie, Koszalinie i Kołobrzegu trafi 1,7 mln zł wsparcia. Zdecydowali o tym we wtorek radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

REKLAMA

Teatr Lalek „Pleciuga” w Szczecinie otrzyma 500 tys. zł na realizację premier, projektów edukacyjnych i działań wyjazdowych w regionie.

W planach jest pięć nowych spektakli, w tym m.in. „Piękny świat”, „Czy to M…?”, „Śnieżka”, „Księga dżungli” oraz przedstawienie poświęconego problematyce choroby Alzheimera.

Wsparcie obejmie również rozwój projektu „Pleciuga u Ciebie”, czyli prezentacje spektakli w różnych częściach województwa. Uzupełnieniem oferty będą wyjazdowe warsztaty artystyczne („Magia cieni” i „Małe Muppetki”) oraz cykliczne wydarzenia, takie jak Święto Pleciugi i Dzień Dziecka.

Gmina Miasto Koszalin otrzyma 500 tys. zł na działalność Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki. Dzięki wsparciu instytucja zrealizuje cykl 13 koncertów w różnych miejscowościach Pomorza Zachodniego, docierając do szerokiej publiczności z repertuarem obejmującym muzykę klasyczną, filmową oraz programy okolicznościowe.

Dodatkowe 150 tys. zł zostanie przeznaczone na wkład własny do zakupu fortepianu koncertowego najwyższej klasy. Inwestycja znacząco wzmocni możliwości artystyczne filharmonii oraz jej pozycję w regionie.

Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji zyska środki na realizację projektów związanych z przygotowaniami miasta do pełnienia roli Polskiej Stolicy Kultury w 2028 roku.

(as)

REKLAMA