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Zmarły znaleziony na plaży w niemieckiej części Uznamu to 94-letni Polak

Data publikacji: 14 lipca 2026 r. 18:54
Ostatnia aktualizacja: 14 lipca 2026 r. 18:54
Zmarły znaleziony na plaży w niemieckiej części Uznamu to 94-letni Polak
Fot. Sylwia Dudek  

Niemiecka policja ustaliła tożsamość mężczyzny, którego ciało znaleziono w maju na plaży nad Bałtykiem w Stubbenfelde na wyspie Uznam. Zmarły to 94-letni obywatel Polski, uznawany za zaginionego od 28 grudnia 2025 roku.

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Ciało wyrzucone przez morze znaleźli 8 maja przechodnie. Na miejscu interweniowały służby.

Po przeprowadzeniu postępowania funkcjonariusze policji w Anklam ustalili tożsamość zmarłego. Jak przekazano w poniedziałek, nie ma przesłanek wskazujących, że do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie.

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