Nie żyje Stanisław Janicki, autor legendarnego programu „W starym kinie”

Nie żyje Stanisław Janicki, historyk kina, krytyk filmowy, reżyser, publicysta i scenarzysta. Miał 92 lata. Był gospodarzem „W starym kinie”, najdłużej nadawanego programu filmowego w historii polskiej telewizji. Informację o jego śmierci potwierdził Urząd Miejski w Bielsku-Białej, gdzie Janicki mieszkał.

Stanisław Janicki urodził się 11 listopada 1933 r. w Czechowicach-Dziedzicach. Zawodowo był związany m.in. z czasopismami „Film” i „Kino”, a także z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi i Wytwórnią Filmów Poltel.

Przez lata współpracował z Telewizją Polską, gdzie stworzył i prowadził cykliczny program „W starym kinie”. Był to najdłużej nadawany program filmowy w historii polskiej telewizji, emitowany nieprzerwanie od 1967 do 1999 roku.

Był wykładowcą akademickim, autorem audycji „Odeon Stanisława Janickiego” nadawanej w radiu RMF Classic oraz współpracownikiem Kino Polska, gdzie prowadził program „Seans w Iluzjonie”, w którym tworzył obszerne wprowadzenia do filmów z lat 20., 30. i 40. XX wieku emitowanych na antenie stacji.

Janicki wyreżyserował i napisał scenariusze do wielu filmów fabularnych, dokumentalnych i oświatowych, wśród nich są „Brat papieża”, „Scena pełna muzyki i tańca” oraz „Kruk”. Mieszkał w Bielsku-Białej.

