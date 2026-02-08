Zmarł aktor, pedagog Edward Linde-Lubaszenko

Edward Linde-Lubaszenko w „Poranku kojota” wcielił się w rolę Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina. Fot. Ryszard Pakieser

Zmarł wybitny aktor i pedagog Edward Linde-Lubaszenko – poinformowała w niedzielę rodzina aktora. Linde-Lubaszenko od 1973 r. związany był z Teatrem Starym w Krakowie, zagrał w ponad 70 filmach, ponad 110 przedstawieniach teatralnych i ponad 80 spektaklach teatru telewizji.

Linde-Lubaszenko był aktorem teatralnym, telewizyjnym i filmowym, a także reżyserem teatralnym i pedagogiem. Był wieloletnim wykładowcą Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, gdzie pełnił między innymi funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego. W roku 1991 z rąk prezydenta Lecha Wałęsy odebrał nominację profesorską. W roku 2024 został odznaczony Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Aktor współpracował z największymi postaciami polskiego teatru i filmu: Jerzym Jarockim, Konradem Swinarskim, Krystianem Lupą, Andrzejem Wajdą, Kazimierzem Kutzem i Krzysztofem Zanussim. Powszechnie znany był z takich ról jak „Psy”, „Róża” czy „Kroll”. W 1993 r. zagrał też u Stevena Spielberga w „Liście Schindlera”. W późniejszych latach swojej kariery był również znany z ról w popularnych serialach obyczajowych, takich jak „M jak miłość” czy „Barwy szczęścia”.

Edward Linde-Lubaszenko urodził się 23 sierpnia 1939 r. w Białymstoku. Karierę aktorską zaczynał w 1964 r. w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Wcześniej występował w studenckim teatrze „Kalambur”. Dla aktorstwa porzucił medycynę; po sześciu semestrach na Akademii Medycznej we Wrocławiu zdał eksternistycznie egzamin aktorski i zatrudnił się w teatrze.

W latach 1964-73 był aktorem teatrów: Polskiego we Wrocławiu, Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim, Ziemi Opolskiej w Opolu i Współczesnego we Wrocławiu. W 1973 r. zamieszkał w Krakowie i związał się ze Starym Teatrem w Krakowie, w którym zagrał ponad 50 ról. Od 2004 r. grał w tym teatrze jako aktor senior.

Krakowski Stary Teatr żegnając w niedzielę artystę napisał, że był on aktorem „o błyskotliwej inteligencji”. „Pełen autoironicznego dystansu, zdyscyplinowany i konsekwentnie odrzucający, powierzchowny formalizm, pozornie chłodny – wydobywał najgłębiej pojętą prawdę psychologiczną granych postaci” - napisano na stronie internetowej krakowskiego teatru.

W 1977 r. ukończył Wydział Reżyserii Dramatu w PWST w Krakowie. W 1981 r. rozpoczął pracę pedagogiczną w tej uczelni. W latach 1987-90 był dziekanem Wydziału Aktorskiego PWST. W 1991 r. uzyskał stopień profesora sztuk teatralnych. W latach 1994-97 był przewodniczącym zarządu krakowskiego Oddziału Związku Artystów Scen Polskich.

W grudniu ub.r. poinformował o zakończeniu kariery aktorskiej.

Miał dwójkę dzieci - aktora i reżysera Olafa oraz Beatę także aktorkę.

