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Zatrzymano mężczyznę, który groził zamachem na premiera i wicepremiera

Data publikacji: 11 października 2026 r. 17:08
Ostatnia aktualizacja: 11 października 2026 r. 17:08
Zatrzymano mężczyznę, który groził zamachem na premiera i wicepremiera
Premier Donald Tusk podziękował policjantom za szybkie i zdecydowane działanie po sygnale o możliwym ataku na niego. Fot. (arch.) Dariusz Gorajski  

Premier Donald Tusk podziękował policjantom za szybkie i zdecydowane działanie po sygnale o możliwym ataku na niego. Mężczyzna grożący zamachem został zatrzymany - podkreślił szef rządu.

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W niedzielę rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka poinformowała na platformie X, że do policji wpłynęła informacja dot. możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przed południem w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA: Policji, Służby Ochrony Państwa oraz funkcjonariuszy Agencji bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Po południu szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował we wpisie na X o zatrzymaniu mężczyzny, który groził i planował atak na premiera.

Chwilę później informację o ujęciu mężczyzny przekazał na X również szef rządu. "Mężczyzna grożący zamachem został zatrzymany. Dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie" - napisał premier.

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