Zatrzymano mężczyznę, który groził zamachem na premiera i wicepremiera

Premier Donald Tusk podziękował policjantom za szybkie i zdecydowane działanie po sygnale o możliwym ataku na niego. Mężczyzna grożący zamachem został zatrzymany - podkreślił szef rządu.
W niedzielę rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka poinformowała na platformie X, że do policji wpłynęła informacja dot. możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przed południem w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA: Policji, Służby Ochrony Państwa oraz funkcjonariuszy Agencji bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Po południu szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował we wpisie na X o zatrzymaniu mężczyzny, który groził i planował atak na premiera.
Chwilę później informację o ujęciu mężczyzny przekazał na X również szef rządu. "Mężczyzna grożący zamachem został zatrzymany. Dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie" - napisał premier.