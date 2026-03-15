Premier: polexit to dzisiaj realne zagrożenie

Szef rządu Donald Tusk ocenił w niedzielę, że polexit to dzisiaj realne zagrożenie. Dodał, że polexitu pragną obie konfederacje i większość PiS, a prezydent Karol Nawrocki jest ich patronem. Zaznaczył, że zrobi wszystko, żeby ich powstrzymać.

„Polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem. Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele. Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać” - napisał premier w niedzielę na platformie X.

W podobnym tonie premier wypowiadał się w piątek w wywiadzie dla TVP Info. Pytany w kontekście prezydenckiego weta do ustawy o SAFE, czy taka polityka nie skończy się w przyszłości wyjściem z Unii Europejskiej, odparł, że „ci, którzy mówią, że to jest wstęp do polexitu, do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, mają niestety coraz więcej racji”. Tusk powiedział też, że weto to wypowiedzenie „wielkiej umowy”, w której wszyscy rozumieli, że Polska musi być w NATO i UE.

Na wpis premiera zareagował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. „Jedyną bezpieczną dla Polski przystanią jest UE. Cała reszta to miraże i złudzenia. Wiele razy w historii zapłaciliśmy za nie najwyższą cenę. Tym razem tak nie będzie” - zaznaczył na portalu X.

Do sprawy odniósł się w niedzielę także wiceminister kultury Maciej Wróbel. „Panie prezydencie coś czuję, że to dopiero początek. Obywatele nie zgadzają się z vetem ws. wspólnego bezpieczeństwa wszystkich Polaków! Protest #ChcemyByćSafe trwa właśnie przed Pałacem Prezydenckim. Jest nas wielu, bardzo wielu” - czytamy we wpisie zamieszczonym przez Wróbla na portalu X.

Wiceminister kultury nawiązał w ten sposób do manifestacji pod hasłem „Chcemy być SAFE!”, która trwa przed Pałacem Prezydenckim. Według organizatorów zgromadzenie jest odpowiedzią na ostatnie decyzje prezydenta Karola Nawrockiego, przede wszystkim - ws. zawetowania rządowej ustawy wdrażającej unijny mechanizm SAFE. To instrument finansowania obronności o wartości 150 mld euro. Największym beneficjentem programu miała być Polska, która może z niego otrzymać 43,7 mld euro. Według deklaracji rządu 89 proc. tych środków miałoby trafić do polskich firm zbrojeniowych.

