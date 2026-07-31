Czarnek o Tusku: To szaleniec, który chce rozbroić Polskę

Na polu w Tarnawie-Kolonii wybuchła manewrująca rakieta balistyczna. Powstał tam lej o średnicy około 10 metrów i głębokości 5 metrów. Fot. google.maps

Premier Donald Tusk na briefingu prasowym w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie wybuchła rakieta powiedział, że nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska. Ale powiedział też, że rozważa, by dać Ukrainie kolejne rakiety do systemów Patriot. Zapowiedź tę skwitował poseł Przemysław Czarnek (PiS): Donald Tusk natychmiast do dymisji. To szaleniec, który chce rozbroić Polskę, oddając bezwarunkowo jeszcze więcej sprzętu Ukrainie.

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Wypowiedź taka pojawiła się w rozmowie z Łukaszem Jankowskim na antenie Radia Wnet.

Zdaniem P. Czarnka Donald Tusk powinien natychmiast przestać pełnić stanowisko szefa polskiego rządu.

– Natychmiast do dymisji człowiek, który mówi w ten sposób, żeby przekazać jeszcze więcej sprzętu bezwarunkowo Ukrainie, czyli rozbroić Polskę, także z najnowocześniejszego sprzętu, z rakiet Patriot, nie może być dalej premierem, dlatego że jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa – powiedział P. Czarnek.

– [...] Jeżeli człowiek, który jest premierem, mówi: rozbroić, dać wszystko Ukrainie, zapominawszy, że jest również Białoruś, jest również okręg królewiecki, że zagrożenie z Rosji może pochodzić nie tylko znad Ukrainy, to znaczy, że mamy do czynienia z szaleńcem, który szkodzi polskiemu bezpieczeństwu i to jest zupełnie oczywiste – dodał poseł.

Źródło: Radio Wnet, dorzeczy.pl

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