Włodzimierz Czarzasty wybrany na nowego marszałka Sejmu
Data publikacji: 18 listopada 2025 r. 12:24
Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2025 r. 13:50
Fot. Dariusz Gorajski
Włodzimierz Czarzasty (Lewica) został we wtorek wybrany na nowego marszałka Sejmu. Zastąpił na tej funkcji lidera Polski 2050 Szymona Hołownię.
Za głosowało 236 posłów, przeciw było 209, a od głosu wstrzymały się 2 osoby. Większość bezwzględna wyniosła 224 posłów. Nie głosowało 13 posłów.
W głosowaniu kandydaturę Czarzastego poparło 153 posłów klubu KO (od głosu wstrzymał się Michał Kołodziejczak), 31 z 32 posłów PSL (Zbigniew Ziejewski nie głosował), 28 polityków Polski 2050 (przeciw była Agnieszka Buczyńska, od głosu wstrzymał się Sławomir Ćwik a Żaneta Śliwowska-Cwalina nie głosowała) i 21 polityków Lewicy.
Przeciw opowiedziało się 182 polityków PiS, 14 polityków Konfederacji, 5 posłów koła Razem, 3 koła Wolni Republikanie oraz 3 koła Konfederacji Korony Polskiej.
3 posłów niezrzeszonych było za kandydaturą Czarzastego (Izabela Bodnar, Marcin Józefaciuk i Tomasz Zimoch). Przeciw głosował Tomasz Rzymkowski.
Dotychczasowy marszałek Sejmu Szymon Hołownia podpisał w zeszły czwartek – 13 listopada – rezygnację z tej funkcji. Jest to wypełnienie umowy koalicyjnej, w myśl której w drugiej połowie kadencji na fotelu marszałka ma go zastąpić Włodzimierz Czarzasty.
wybrany , czy raczej przyklepany ? W sejmie nie ma wyborów , są przyklepywane uzgodnienia .
A jednak
2025-11-18 13:32:49
koalicja 13 grudnia, a nie 15 października. Fakty przemówiły. Skandal!
Edek
2025-11-18 12:56:49
Były aparatczyk PZPR druga osobą w pastwie!!! Do tego doprowadził rudy zdrajca ze swoją koalicją 13 grudnia
Wstyd i hańba. To po to walczyliśmy z komuna w stoczni o wolna Polskę żeby doczekać takiej chwili. To naplucie w twarz wszystkim prawdziwym polskim patriotom którzy byli zwalczani prześladowani,poniżani i represjonowali przez ten antypolski reżim którego członkiem był czarzasty. Jeszcze raz wstyd i hańba. Dokąd zmierzasz Polsko?????
Kpiny..
2025-11-18 12:55:59
Na żadne wybory już nie idę...
Wybieram Z a potem się dogadują i myślą o własnym interesie..
POlactwo
2025-11-18 12:48:16
wybrało po raz kolejny! 4 czerwca " Bolek".Rządy Olszewskiego obalił " OSKAR ". Rząd Morawieckiego obaliło JAGODNO i wybrało Rząd " OSKARA " sygnatariusza komunistów oraz SB-ecji , zdecydowanie popchnie sprawy polskie do przodu! Staliśmy nad przepaścią .