Włodzimierz Czarzasty wybrany na nowego marszałka Sejmu

Fot. Dariusz Gorajski

Włodzimierz Czarzasty (Lewica) został we wtorek wybrany na nowego marszałka Sejmu. Zastąpił na tej funkcji lidera Polski 2050 Szymona Hołownię.

REKLAMA

Za głosowało 236 posłów, przeciw było 209, a od głosu wstrzymały się 2 osoby. Większość bezwzględna wyniosła 224 posłów. Nie głosowało 13 posłów.

W głosowaniu kandydaturę Czarzastego poparło 153 posłów klubu KO (od głosu wstrzymał się Michał Kołodziejczak), 31 z 32 posłów PSL (Zbigniew Ziejewski nie głosował), 28 polityków Polski 2050 (przeciw była Agnieszka Buczyńska, od głosu wstrzymał się Sławomir Ćwik a Żaneta Śliwowska-Cwalina nie głosowała) i 21 polityków Lewicy.

Przeciw opowiedziało się 182 polityków PiS, 14 polityków Konfederacji, 5 posłów koła Razem, 3 koła Wolni Republikanie oraz 3 koła Konfederacji Korony Polskiej.

3 posłów niezrzeszonych było za kandydaturą Czarzastego (Izabela Bodnar, Marcin Józefaciuk i Tomasz Zimoch). Przeciw głosował Tomasz Rzymkowski.

Dotychczasowy marszałek Sejmu Szymon Hołownia podpisał w zeszły czwartek – 13 listopada – rezygnację z tej funkcji. Jest to wypełnienie umowy koalicyjnej, w myśl której w drugiej połowie kadencji na fotelu marszałka ma go zastąpić Włodzimierz Czarzasty.

Copyright

REKLAMA