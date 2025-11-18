Wtorek, 18 listopada 2025 r. 
Włodzimierz Czarzasty wybrany na nowego marszałka Sejmu

Data publikacji: 18 listopada 2025 r. 12:24
Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2025 r. 13:50
Włodzimierz Czarzasty wybrany na nowego marszałka Sejmu
Włodzimierz Czarzasty (Lewica) został we wtorek wybrany na nowego marszałka Sejmu. Zastąpił na tej funkcji lidera Polski 2050 Szymona Hołownię.

Za głosowało 236 posłów, przeciw było 209, a od głosu wstrzymały się 2 osoby. Większość bezwzględna wyniosła 224 posłów. Nie głosowało 13 posłów.

W głosowaniu kandydaturę Czarzastego poparło 153 posłów klubu KO (od głosu wstrzymał się Michał Kołodziejczak), 31 z 32 posłów PSL (Zbigniew Ziejewski nie głosował), 28 polityków Polski 2050 (przeciw była Agnieszka Buczyńska, od głosu wstrzymał się Sławomir Ćwik a Żaneta Śliwowska-Cwalina nie głosowała) i 21 polityków Lewicy.

Przeciw opowiedziało się 182 polityków PiS, 14 polityków Konfederacji, 5 posłów koła Razem, 3 koła Wolni Republikanie oraz 3 koła Konfederacji Korony Polskiej.

3 posłów niezrzeszonych było za kandydaturą Czarzastego (Izabela Bodnar, Marcin Józefaciuk i Tomasz Zimoch). Przeciw głosował Tomasz Rzymkowski.

Dotychczasowy marszałek Sejmu Szymon Hołownia podpisał w zeszły czwartek – 13 listopada – rezygnację z tej funkcji. Jest to wypełnienie umowy koalicyjnej, w myśl której w drugiej połowie kadencji na fotelu marszałka ma go zastąpić Włodzimierz Czarzasty. 

Komentarze

klemens
2025-11-18 13:35:33
wybrany , czy raczej przyklepany ? W sejmie nie ma wyborów , są przyklepywane uzgodnienia .
A jednak
2025-11-18 13:32:49
koalicja 13 grudnia, a nie 15 października. Fakty przemówiły. Skandal!
Edek
2025-11-18 12:56:49
Były aparatczyk PZPR druga osobą w pastwie!!! Do tego doprowadził rudy zdrajca ze swoją koalicją 13 grudnia Wstyd i hańba. To po to walczyliśmy z komuna w stoczni o wolna Polskę żeby doczekać takiej chwili. To naplucie w twarz wszystkim prawdziwym polskim patriotom którzy byli zwalczani prześladowani,poniżani i represjonowali przez ten antypolski reżim którego członkiem był czarzasty. Jeszcze raz wstyd i hańba. Dokąd zmierzasz Polsko?????
Kpiny..
2025-11-18 12:55:59
Na żadne wybory już nie idę... Wybieram Z a potem się dogadują i myślą o własnym interesie..
POlactwo
2025-11-18 12:48:16
wybrało po raz kolejny! 4 czerwca " Bolek".Rządy Olszewskiego obalił " OSKAR ". Rząd Morawieckiego obaliło JAGODNO i wybrało Rząd " OSKARA " sygnatariusza komunistów oraz SB-ecji , zdecydowanie popchnie sprawy polskie do przodu! Staliśmy nad przepaścią .

