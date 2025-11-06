Władysław Frasyniuk uniewinniony w procesie o znieważenie żołnierzy

Fot. Anna Gniazdowska

Sąd Okręgowy we Wrocławiu uniewinnił w czwartek byłego posła i opozycjonistę z czasów PRL Władysława Frasyniuka oskarżonego o znieważenie polskich żołnierzy. Sąd zmienił wyrok pierwszej instancji, który skazał Frasyniuka na 15 tys. zł grzywny.

Orzeczenie, które zapadło w procesie apelacyjnym, jest prawomocne. Proces toczył się z wyłączeniem jawności.

Frasyniuk po opuszczeniu sali sądowej pytany przez dziennikarzy, czy cieszy się z orzeczenia, powiedział, że nie.

– Nie cieszę się, bo sytuacja na granicy wschodniej nadal jest dramatyczna i nadal ludzie pozbawieni są tam podstawowych praw obywatelskich. Więcej, polski parlament, który odwołuje się do tradycji Sierpnia, tradycji Solidarności, postanowił złamać dorobek tamtej Solidarności i zawiesić na czas nieokreślony (prawo do azylu – przyp. PAP) i części ludzi pozbawić praw obywatelskich – mówił Frasyniuk, odnosząc się do ustawy w sprawie ograniczenia prawa do azylu, która weszła w życie pod koniec marca tego roku.

Zwracając się do dziennikarzy, opozycjonista z czasów PRL i były poseł powiedział, że namawia media, aby domagały się ujawnienia uzasadnienia wyroku wrocławskiego sądu.

– Sąd w uzasadnieniu powiedział, że moja wypowiedź jest elementem ważnej debaty publicznej, która toczyła się i nadal toczy w kraju. Moim zdaniem stanowisko sądu jest istotnym elementem tej debaty – powiedział Frasyniuk.

Dodał, że jego proces miał charakter „jednak polityczny”.

– Nie rozumiem, dlaczego takie procesy są utajnione, dlaczego argumenty dotyczące wolności słowa i szacunku dla drugiego człowieka, szacunku dla człowieka innego koloru skóry czy wyznania, mówi się za zamkniętymi drzwiami – powiedział Frasyniuk.

Frasyniuk został oskarżony o użycie pod adresem żołnierzy ochraniających granicę państwową sformułowań „znieważających i poniżających ich w opinii publicznej oraz narażających na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia służby”.

Chodzi o wypowiedź z sierpnia 2021 r. na antenie TVN24 na temat funkcjonariuszy zabezpieczających polsko-białoruską granicę.

„Słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi” – powiedział wówczas Frasyniuk.

W pierwszej instancji, w marcu tego roku, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia uznał, że Frasyniuk naruszył godność i dobre imię żołnierzy. Skazał go za ten występek (art. 216 par. 2 kk) na 15 tys. zł grzywny.

To był drugi proces w tej sprawie. W pierwszym, w sierpniu 2022 r., sąd warunkowo umorzył sprawę na rok próby. Frasyniuk miał też zapłacić 3 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W apelacji sąd uchylił ten wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Akt oskarżenia w tej sprawie przygotowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Trafił on do wrocławskiego sądu 23 grudnia 2021 r.

