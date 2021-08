Matecki pozywa Frasyniuka za nazwanie żołnierzy "śmieciami"

Szczeciński Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu, na czele którego stoi lider Solidarnej Polski w województwie zachodniopomorskim Dariusz Matecki, zapowiedział, że złoży zawiadomienie do prokuratury na Władysława Frasyniuka. Jeden z najbardziej znanych działaczy antykomunistycznej opozycji na antenie TVN 24 nazwał polskich żołnierzy "śmieciami" i "watahą psów". Wedle Mateckiego powinien zostać za to ukarany z artykułu 226 kodeksu karnego dotyczącego znieważania funkcjonariuszy publicznych.



Rozmowa w TVN 24 dotyczyła sytuacji na polskiej granicy, czyli na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenko w ramach wojny hybrydowej z Zachodem podstawił pod nią migrantów, aby nielegalnie się do nas przedostali. Polscy żołnierze powstrzymują ten proceder. Na razie na granicy jest kilkadziesiąt osób, ale rząd obawia się, że gdyby ich wpuścił, dając sygnał, że nie chronimy naszego terytorium, liczba migrantów gwałtownie by wzrosła. W niedzielę wieczorem MSZ zadeklarował, że chce wysłać do koczujących ludzi konwój humanitarny (na co musi zgodzić się Białoruś).

Frasyniuk o polskich żołnierzach

- No tak nie postępują żołnierze. Śmiecie po prostu, to nie są ludzkie zachowania. To antypolskie zachowania. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu. Wręcz przeciwnie, plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie - komentował Frasyniuk.

I dodawał:

- Słowo „żołnierz” jest upokarzająca dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha, wataha psów, która osaczyła biednych, słabych ludzi.

Prowadzący rozmowę Grzegorz Kajdanowicz w żaden sposób nie zareagował. Stwierdził jedynie, że żołnierze powinni się legitymować.

- Słowa Frasyniuka uderzają w honor polskich żołnierzy, przypomnijmy, że w trakcie 20 lat operacji wojskowych na terenie Afganistanu życie straciło 44 polskich żołnierzy - powiedział Dariusz Matecki.

Złożenie podobnego zawiadomienia do organów ścigania zapowiedział także minister obrony narodowej.

TVN ubolewa, PiS potępia



Politycy prawicy, także ci z naszego regionu, gremialnie potępili słowa Frasyniuka.

- Żołnierzom WP i Funkcjonariuszom Straży Granicznej Frasyniuk i ten dziennikarz z TVN24 który nie zareagował na te haniebne słowa, nie są godni skarpet wyprać. Jestem pewien,że dla żołnierzy, którzy narażają swoje życie i zdrowie chroniąc Ojczyznę, Frasyniuk to zwykły pajac jest - napisał na Twitterze europoseł Joachim Brudziński.

- Tego jeszcze nie mieliśmy- telewizja TVN w sposób haniebny opluwa żołnierzy Wojska Polskiego pełniących trudną służbę na granicy. Nieadekwatne sprostowanie TVN tylko pogarsza sprawę. Jeśli „ci żołnierze nie służą państwu polskiemu”, to komu służy TVN?!? - to wpis posła PiS Michała Jacha.

Telewizja TVN wydała w tej sprawie oświadczenie o następującej treści: "W związku z inwektywami pod adresem żołnierzy wypowiedzianymi przez Władysława Frasyniuka na żywo w TVN24 wyrażamy ubolewanie, że zabrakło stanowczej, krytycznej wobec używanych zwrotów, reakcji ze strony prowadzącego program. Nie będziemy powielać tej wypowiedzi. Oświadczamy, że sprzeciwiamy się każdej formie agresji, także tej słownej, w życiu publicznym".©℗

Więcej na ten temat w"Kurierze Szczecińskim" i eKurierze z 24 sierpnia 2021 r.



Alan Sasinowski