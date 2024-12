Tragedia na jarmaku świątecznym w Magdeburgu. Kierowca wjechał w ludzi

Jak informuje dziennik "Bild" był to celowy atak, a jego sprawca został zatrzymany. Według "Die Welt" jest to 50-letni mężczyzna z Arabii Saudyjskiej, który od lat pracował jako lekarz na oddziale psychiatrii miejscowej kliniki.

Komentarze

Roman 2024-12-21 10:43:28 Powołana specjalna komisja śledcza oraz zmobilizowane wszystkie organa państwa koalicji 13 grudnia nie potrafiły znależc ani jednego imigranta z nielegalną wizą. Za to mamy zidentyfikowanych posłów koalicji 13 grudnia którzy zachęcali nielegalnych imigrantów nosząc im pizze, śpiwory, dokumenty azylowe do wypełnienia w krzakach. Nawet filmy propagadnowe kręcili i klaskali

Szydercze uśmiechy 2024-12-21 10:42:52 Smutne jest to, że Polacy dali się tak oszukać.Wystarczy, że uśmiechnięty "europejczyk" im powie, że "będzie lepiej".Nie dodając, że lepiej będzie tylko jemu, jego rodzinie i znajomym. Dla reszty narodu są ceny prądu najwyższe w Europie,wysokie koszty energii (więc i pracy),i kupa innych "koniecznych" obowiązków (dyrektywy budynkowe, zielony ład), na które niedługo Polaków nie będzie stać. Do tego dostajemy na utrzymanie Ukraińców i innych obcokrajowców.A nasz premier obiecuje... odbudowę Lwowa

Do @Tusk przyjmie 2024-12-21 10:34:31 Gdyby tak było, Agnieszka Holland kręciłaby film Zielona Granica 2, a jakoś nie kręci. Nie ma też unijnego oburzenia. Więc wiesz. Coś tu nie gra.

Y 2024-12-21 10:23:49 Do czego to doprowadziła lewacka ideologia.... Niedługo u nas, bo rządy głupków trwają od lat w najlepsze :((

@Tusk przyjmie 2024-12-21 10:15:41 Tusk zawiesił w październiku prawo do azylu dla cudzoziemców w Polsce. Uszczelnił granicę państwa. To Kaczyński chciał tu ściągać migrantów. PiS rozdawał wizy na lewo i prawo.

Edek 2024-12-21 10:10:58 Rudy zdrajca unieważnil referendum ,buduje 43 ośrodki dla bezowych za 490 mln zl to zamiast akademików za 1 zl .Oszukal Polaków i tylko czekać jak ta masa nachodzcow dzieki koalicji 13 grudnia zaleje nasz kraj. Niemcy placa cene za swoją polityke imigracyjna. Bezowi którzy nielegalnie przekroczyli granice i zostali zatrzymani w ośrodkach SG sadza sie naszym państwem i uzyskują wysokie odszkodowania od wolnych sadow za zatrzymanie.Skandal. Czy tego chcemy ? Usmiechajcie się.

Roman 2024-12-21 10:01:43 I właśnie takich nielegalnych imigrantów Niemcy chcą wysłac do Polski a obecna ekipa przygotowuje 47 ośrodkow dla nich na początek

Afera Wizowa 2024-12-21 09:57:07 PiS chciał ściągać takich masowo do Polski.

inna PO-jebka 2024-12-21 09:49:30 ze Szczecina ; "W Szczecinie i w Gdańsku i wielu innych miejscach doszło w ostatnich latach do takich sytuacji. Wjeżdżali Polacy w Polaków więc nie ma nic gorszego, niż dorabianie historii to takich zdarzeń…"

hasło Pojebki 2024-12-21 09:44:54 "Wpuśćcie w końcu tych ludzi do Polski! Kim są, ustali się później!"

DoHelikopter z Misi 2024-12-21 08:44:49 Uważajcie co piszecie, bo ustawa o mowie nienawiści leży w sejmie.tzn Przestrzegasz przed czym , oni niczego nie uznają , stosują prawo tak jak je rozumieją, to co my obywatele , mamy też tak samo stosować , pisać jak je rozumiemy , bo sejm , senat , prawo , konstytucja , sąd nie istnieją jesteśmy , państwem upadłym po roku czasu wyboru KO13grudnia . Myśl !!

Do kwiczol 2024-12-21 08:39:49 POwrócą uśmiechy , kiedy oficjalnie będzie 2026 , oj będzie się działo i tak jak w krajach zachodnich i obywatelki naszego kraju będą miały nowych adoratorów a jak się im zechce to samochody będą używane jako oręż morderstw . Uśmiechacie się ?

Do Bielik 2024-12-21 08:34:53 Od samej Merkel dowiedzieli się , że mogą i tak jest po dzień dzisiejszy tzn ofiarami są obywatele a nie prominenci , czy tak ma być ?

Do czytam 2024-12-21 08:32:09 Nazywasz 2024-12-20 23:46:49 organizatorów idiotami , a co powiesz o naszym polskim podwórku , gdzie wybory i uwalone referendum , teraz w 2026 pojawią się u nas tacy , na stałe i jak ich nazwiesz . Czekam pisz !!

Edmund d 2024-12-21 08:30:22 No i proszę.Jak niewiele trzeba żeby uszczęśliwić polską hołotę wiadomej opcji.Wystarczy że ktoś o głębokiej wierzę w Boga zabije kilku naszych bliżnich.

2many 2024-12-21 06:38:48 Gdzie są teraz uśmiechnięte trole? Żadnych lewackich POmysłów by skomentować tragiczną sytuację? Oni tak samo schowają się w mysią dziurę gdy "inżynierowie"zaczną "naprawiać"Polskę. Tchórze.

@ czytam 2024-12-21 01:49:11 Czy ty jesteś idiotą czy z lewicujących? To nie my mamy sprowadzać nasze życie do egzystowania w bunkrze, tylko dzikusy z bytów wrogich Europie nie powinny być do niej wpuszczane. Nie jesteśmy jednakowi choć mamy po dwie ręce i dwie nogi. Kultura, wychowanie, wartości mają ogromne znaczenie. Przypomnę tylko, że wszystko wydarzyło sie w b. NRD 300km od naszej granicy. Tusk podpisał pakt migracyjny i tworzy obecnie 49 centrów integracji cudzoziemców. Tylko czekać kiedy u nas jakiś atak.

@Przyjmujemy 2024-12-21 01:43:28 A co Piss ma do powiedzenia jak zamachowiec wjechał w ludzi i zabił Polaka w Berlinie? To też wina Tuska? Wtedy nie rzadził Tusk. Myśl co piszesz.

Adam 2024-12-21 00:54:48 Super niemcy,brawo

czytam 2024-12-20 23:46:49 Czy organizatorzy tych imprez są idiotami? Tak,bo nie wyciagają wniosków z poprzednich takich zamachów/ Marsylia, Berlin/. Takie miejsca powinny być zamknięte np.betonowymi zaporami/poza godzinami dostaw towaru/.No,ale skoro jest się idiotą,to się samemu prosi o kłopoty.

kredki z kauflandu 2024-12-20 23:38:05 chętnie przekażę kredki zakupione w kauflandzie - jest jakaś zbiórka by wyrazić solidarność z ofiarami?

Lokum 2024-12-20 23:33:14 Tak się kończy tolerancja i multi kulti

Przyjmujmy 2024-12-20 23:28:10 Potem jakoś ich się sprawdzi… Uśmiechnięta koalicja antyreferendalna ma coś do powiedzenia ofiarom???

tusk przyjmnie 2024-12-20 22:47:41 od niemiec bardzo chętnie.arabia sudyjska to dobrobyt , nie prowadzi wojny nie prześladuje a jednak niemcy go przyjeli. tusk jest gotów podpisał pakt migracyjny by ulyć niemcom

Helikopter z Misia 2024-12-20 22:40:45 czemu nie zrobił tego u siebie ? od jego miejsca zamieszkania do miejsca zdarzenia jest 5500 km . Dziwna wycieczka. Uważajcie co piszecie, bo ustawa o mowie nienawiści leży w sejmie. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie.

kwiczol 2024-12-20 22:36:49 Gdzie sa teraz ci z''usmiechnietej Polski'' z plastikowym serduszkiem w klapie,ktorzy na rozkaz swojego fuhrera namawiali,zeby nie brac w referendum w sprawie przyjmowania nachodzcow?

Ryba 2024-12-20 22:30:21 No i co? Pan doktor terrorysta ! Jak tam samopoczucie w landzie? Teraz to dopiero pogonią ludzie tych idiotów od imigracji takich mądrych jak nasze lewicowe glupki