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Tańsze paliwo na koniec wakacji. Premier: zostanie przywrócona część programu CPN

Data publikacji: 13 sierpnia 2026 r. 17:25
Ostatnia aktualizacja: 13 sierpnia 2026 r. 17:36
Tańsze paliwo na koniec wakacji. Premier: zostanie przywrócona część programu CPN
Fot. pixabay.com  

Od poniedziałku do końca sierpnia VAT na paliwa będzie obniżony do 8 proc. - w czwartek weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki w tej sprawie, opublikowane tego dnia w Dzienniku Ustaw.

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Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług obowiązuje od 17 sierpnia do 31 sierpnia.

Wcześniej w czwartek premier Donald Tusk poinformował, że na czas powrotów z wakacji zostanie przywrócona część programu CPN w postaci obniżonego podatku VAT na paliwa do 8 proc., co powinno obniżyć ceny między 90 gr do ponad 1 zł za litr.

Jak wynikało z wypowiedzi premiera, obniżonej stawce VAT na paliwa towarzyszyć będzie również maksymalna cena paliw, którą określać będzie Minister Energii. 

Logo PAP Copyright

Obraz erwin bosman z Pixabay

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Komentarze

głos rozsądku
2026-08-13 20:40:35
I to mimo weta od nadmiarowych zysków zaćpana rezydenta Nawrockiego. Lepsze to niż nic, chociaż byłoby więcej.
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