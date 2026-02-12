Kolejne cztery osoby zatrzymane ws. wystawiania nierzetelnych faktur VAT

Fot. Dariusz Gorajski

Prokurator przedstawił czterem osobom zarzuty popełnienia przestępstw karnych i karno-skarbowych związanych z ponad tysiącem nierzetelnych faktur VAT – poinformowała w czwartek Prokuratura Regionalna w Szczecinie. W śledztwie zarzuty usłyszało dotychczas 39 osób.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali cztery osoby, którym prokurator przedstawił zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw karnych i karno-skarbowych związanych z wystawieniem i przyjęciem 1043 nierzetelnych faktur VAT.

Łączna kwota ich należności to przeszło 17 milionów złotych. Miało to skutkować uszczupleniem z tytułu podatku VAT w wysokości ponad 3 milionów zł. To kolejne zatrzymania i zarzuty w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT.

- Śledztwo trwa od lutego 2025 r. Zarzuty usłyszało dotychczas 39 osób, w tym osoby kierujące zorganizowaną grupą i jej uczestnicy. Postępowanie pozostaje w toku i ma charakter rozwojowy – przekazała w czwartek rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz.

Wobec dwóch podejrzanych sąd zdecydował o tymczasowym areszcie. Dla jednej na dwa miesiące, a drugiej na trzy. Wobec pozostałych dwóch osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego oraz dozoru policji.

Podejrzanym zarzucono również "pranie brudnych pieniędzy" dotyczące łącznej kwoty ponad 2,7 mln zł.

Za przestępstwo związane z fałszowaniem faktur z kwotą należności przekraczającą 10 mln zł - dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości - grozi od lat 5 do 25 lat więzienia.

(PAP)

