Będzie obniżka VAT-u i akcyzy na paliwa. Ustalana ma być też ich cena maksymalna

Po obniżeniu stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc. i akcyzy na benzynę i olej napędowy, ceny detaliczne paliw mają spaść o około 1,2 zł na litrze - poinformował w czwartek premier Donald Tusk. Dodał, że codziennie minister energii będzie ustalać maksymalne ceny paliw.

- Przygotowaliśmy obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc. i obniżenie akcyzy na paliwa do minimum wymaganego przepisami unijnymi, czyli akcyzy na benzynę o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy - powiedział szef rządu.

- Przygotowaliśmy także mechanizm, aby obniżenie tych obciążeń podatkowych akcyzowych wpłynęło realnie na ceny. Żeby nie nabiło kieszeni tym, którzy zajmują się obrotem paliw, tylko żeby rzeczywiście przymusić tymi działaniami do realnych obniżek. (...) Dlatego na okres stosowania obniżonych stawek podatkowych (...) wprowadzimy maksymalną cenę detaliczną na paliwa - dodał.

Tusk wyjaśnił, że obniżając podatki, rząd wyeliminuje równocześnie ryzyko stosowania nieuczciwych praktyk, które mogłyby polegać na zwiększaniu zysków przez sprzedawców paliw.

Szef rządu poinformował ponadto, że codziennie minister energii będzie ustalać maksymalne ceny paliw.

- Jeśli koncerny paliwowe będą zarabiać zbyt dużo na sprzedaży paliw dzięki wysokim cenom ropy naftowej, rząd wprowadzi podatek od nadmiarowych zysków - poinformował Donald Tusk.

Premier zapowiedział, że rząd będzie analizował detaliczne ceny paliw i jeśli uzna, że koncerny paliwowe zarabiają zbyt dużo dzięki marży, która jest tym wyższa, im wyższe są ceny ropy naftowej, rząd wprowadzi tzw. windfall tax, czyli podatek od nadmiarowych zysków.

„Sytuacja jest tak paradoksalna, że im wyższe ceny na rynkach światowych i im więcej ludzie płacą na stacjach benzynowych, ci którzy działają w tym biznesie mają większe zyski. W takich sytuacjach (...) będziemy reagowali, wprowadzając podatek od nadmiarowych zysków koncernów. Podjęliśmy te działania” - powiedział szef rządu.

Kiedy głosowanie nad zmianami

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska rządowe projekty dot. obniżki akcyzy i stawki VAT na paliwo będą procedowane w Sejmie w czwartek od godz. 20.30. Stosowną decyzję w tej sprawie podjąć ma konwent seniorów, który rozszerzy program posiedzenia Sejmu.

Czarzasty przekazał podczas briefingu w Sejmie, że w czwartek wieczorem zbierze się konwent seniorów, który zdecyduje o rozszerzeniu programu trwającego posiedzenia Sejmu o proponowane przez rząd rozwiązania. - Te ustawy będą procedowane dzisiaj (w czwartek) od godz. 20.30 do godz. 22 - powiedział marszałek Sejmu.

Poinformował również, że skierowano prośbę do przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych Janusza Cichonia (KO) o zwołanie posiedzenia komisji w trybie pilnym. - Komisja finansów przygotuje te projekty do drugiego czytania. Drugie czytanie nastąpi jutro (w piątek) o godz. 9.30. Trzecie czytanie nastąpi o godz. 11.30 i na tym Sejmie decyzje zostaną podjęte - zaznaczył Czarzasty.

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że na piątek, na godzinę 14 zwołuje dodatkowe posiedzenie Senatu, który zajmie się ustawami dotyczącymi obniżenia akcyzy i VAT na paliwa.

Kidawa-Błońska podczas briefingu w Berlinie oświadczyła, że planowana do piątku do godzin popołudniowych jej wizyta w Niemczech musi zostać skrócona. Poinformowała, że na piątek na godz. 14 zwołała posiedzenie Senatu.

- My jako Senat jesteśmy przygotowani, żeby jutro (w piątek), zaraz po tym jak ta ustawa trafi z Sejmu, zacząć z nią pracować. Wiemy, że tutaj czas ma wielkie znaczenie. Zbliżają się święta i Polacy zasługują w tym obszarze na bezpieczeństwo i na rozsądne ceny - podkreśliła.

Premier Donald Tusk poinformował wcześniej, że w czwartek o godz. 18 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, na którym rząd podejmie decyzje ws. obniżenia cen paliw.

