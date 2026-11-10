Szef MON: z Pentagonu jest zgoda dla stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce

Ze strony Pentagonu jest zielone światło dla stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce – podkreślił we wtorek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z sekretarzem wojny USA Petem Hegsethem w Waszyngtonie. Dodał, że Polska stała się strategicznym partnerem USA.

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We wtorek Kosiniak-Kamysz oraz wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski spotkali się w Waszyngtonie z sekretarzem wojny USA.

Podczas briefingu po spotkaniu szef MON podkreślił, że to „chyba najważniejsza” i przełomowa wizyta przedstawicieli polskiego resortu obrony.

– To jest moment, w którym mogę z pełną odpowiedzialnością zakomunikować, że Polska jest nie tylko modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale stała się strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jak mówił, jednym z tematów rozmów była stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Relacjonował, że na pytanie o to, jak wygląda sytuacja z decyzją dotyczącą stałej obecności wojsk USA w Polsce, Hegseth odpowiedział, że „wszystko idzie w dobrym kierunku”.

– To znaczy, jak to interpretujemy, że jest zielone światło ze strony Pentagonu dla (…) stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce – powiedział wicepremier. Przypomniał, że ostateczna decyzja należy do Białego Domu i zostanie podjęta na początku grudnia.

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