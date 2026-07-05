Dar Młodzieży w Nowym Jorku na historycznej paradzie żaglowców w 250. rocznicę niepodległości USA

Fot. Marek Czasnojć (archiwum)

Nowy Jork stał się w sobotę centrum obchodów 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości USA. Głównym punktem uroczystości jest jedna z największych parad żaglowców w historii kraju, w której uczestniczy także fregata szkolna Dar Młodzieży, reprezentująca Polskę wśród jednostek z około 20 państw.

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Parada Sail4th 250 rozpoczęła się rano i potrwa do około godz. 14 czasu lokalnego. Żaglowce płyną od mostu Verrazzano-Narrows, rzeką Hudson do mostu George'a Washingtona, mijając m.in. Statuę Wolności, południowy Manhattan, One World Trade Center, Battery Park oraz zachodnie nabrzeża Manhattanu.

Według organizatorów wydarzenie obserwować ma około 6 mln mieszkańców i turystów zgromadzonych wzdłuż blisko 24 km nabrzeży Nowego Jorku i New Jersey.

W paradzie uczestniczy 48 wielkich żaglowców, którym towarzyszą amerykańskie okręty wojenne i państw sojuszniczych oraz międzynarodowy przegląd lotniczy z udziałem ponad 120 samolotów i śmigłowców, prowadzony przez zespół akrobacyjny Blue Angels.

Polskim akcentem obchodów jest Dar Młodzieży – trzymasztowa fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Od ponad czterech dekad kształci ona przyszłych oficerów polskiej marynarki handlowej.

Jednostka przypłynęła do Nowego Jorku po wcześniejszym udziale w uroczystościach w Norfolk w stanie Wirginia. Na jej pokładzie odbywa praktykę 120 studentów Wydziału Nawigacyjnego uczelni. Po zakończeniu nowojorskiego etapu rejsu załoga zostanie częściowo wymieniona, a żaglowiec wyruszy do Bostonu.

Przeglądowi floty z pokładu okrętu desantowego USS Kearsarge przewodniczył wiceprezydent USA JD Vance. Przybyli też m.in. pełniący obowiązki sekretarza (ministra) marynarki wojennej USA Hung Cao oraz najwyżsi dowódcy sił zbrojnych i zagraniczne delegacje marynarek wojennych.

Wiceprezydent podkreślił, że Ameryka świętuje 250 lat patrzenia w przyszłość bez strachu, dodając, że kraj od ćwierć tysiąclecia pokazuje, co potrafi osiągnąć wolny naród. Vance określił paradę okrętów i samolotów jako bardzo amerykański sposób uczczenia jubileuszu państwa i podziękował prezydentowi Donaldowi Trumpowi za przywrócenie tradycji międzynarodowych przeglądów marynarki wojennej.

Bezpieczeństwa uroczystości strzegą tysiące funkcjonariuszy, w tym policjanci nowojorskiej policji, straż przybrzeżna, marynarka wojenna oraz służby federalne. Na wodach portu obowiązują specjalne strefy bezpieczeństwa i ograniczenia dla ruchu prywatnych jednostek, a część nabrzeży objęto dodatkowymi kontrolami. Po zakończeniu parady wiele zagranicznych żaglowców, w tym Dar Młodzieży, pozostanie przez kilka dni w porcie, udostępniając swoje pokłady zwiedzającym.

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